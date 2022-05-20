Командир «Азова»: важкопоранені бійці отримали допомогу, процес щодо вивезення тіл загиблих триває

Командир полку «Азов» Денис Прокопенко записав відеозвернення, в якому розповів про перебіг евакуації із заводу «Азовсталь».

Прокопенко вказав на те, що військове керівництво України наказало захисникам Маріуполя припинити оборону міста та зберегти свої життя та здоров’я.

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«Попри важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання, ми постійно наголошували на трьох найважливіших для нас умовах: цивільні, поранені та загиблі. Цивільних вдалося евакуювати, важкопоранені отримали необхідну допомогу, їх вдалося евакуювати з подальшим обміном і доставкою на територію, підконтрольну Україні. Щодо загиблих героїв, процес триває, та надіюсь, найближчим часом рідні та вся Україна зможуть із почестями поховати своїх воїнів», – повідомив командир полку.

Напередодні заступник командира полку «Азов» Святослав «Калина» Паламар повідомив, що командування полку залишається на території «Азовсталі».

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17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території «Азовсталі» українських військових – з заводу до медзакладу в окупованому Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених військових. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доправлені в окуповану Оленівку. Але станом на 19 травня командування полку «Азов», який із іншими підрозділами був на «Азовсталі», залишається на території заводу.

За даними Генштабу ЗСУ, захисники Маріуполя, утримуючи позиції на «Азовсталі», «не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20000 особового складу) на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС».