«30 незалежних»: Український інститут розповів про незалежність через історії людей

Український інститут спільно з агенцією культурного менеджменту Port.agency та за підтримки Міністерства закордонних справ України презентують проєкт «30 незалежних».

Цей проєкт «дозволяє почути незалежну Україну голосами 30-ти видатних особистостей, які створюють її історію прямо зараз, і розповідають про Незалежність через власний символічний предмет», розповідають в Українському інституті.

Серед героїв проєкту – митці, науковці, підприємці, спортсмени, громадські діячі, реформатори освіти та медицини.

Участь у проєкті взяли: співачка Джамала, олімпійська чемпіонка Еліна Світоліна, композитор Валентин Сильвестров, підприємець Ярослав Ажнюк, акторка Іванна Сахно, та інші.

Люди з різним досвідом та із різних сфер розповідають про власний внесок у розвиток країни.

«Ми прагнемо, щоб Україну та її незалежність сприймали не тільки через призму політичних новин, історичних фактів та культурної спадщини. Мозаїка сучасної української культури складена з історій живих людей, які, змінюючи власне життя, змінюють світ. Проєкт «30 незалежних» розповідає світові історію сучасної України», – розповіла Тетяна Філевська, креативна директорка Українського інституту.

Український інститут – державна установа, що презентує українську культуру у світі та формує позитивний імідж України за кордоном. Інститут заснований Кабінетом Міністрів України у 2017 році та належить до сфери управління МЗС України. Місією Українського інституту є зміцнення міжнародної і внутрішньої суб'єктності України через можливості культурної дипломатії.

Port.agency – агенція взаємодії бізнесу та мистецтва, направлена на розвиток культурного й художнього середовища в Україні та за її межами.