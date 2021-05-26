У Києві презентували книгу спогадів про журналістку Радіо Свобода Богдану Костюк

25 травня у Києві презентували «Книгу пам’яті про Богдану Костюк». Збірка містить спогади про журналістку та першу координаторку Української служби Радіо Свобода Богдану Костюк, яка померла 7 червня минулого року.

На презентацію книги завітали колеги, близькі знайомі Богдани, а також волонтери, ветерани та активісти, які її знали і разом працювали. Презентація книги відбулась в улюбленому закладі журналістки у центрі Києва. В ньому вона часто зустрічалась із ветеранами і записувала інтерв’ю.

До книги також увійшли перші прозові публікації Богдани Костюк зі збірки есеїв «Круча», а ще й її журналістські роботи. Більшість з них – тексти, опубліковані на Радіо Свобода, якому Богдана віддала 25 років свого життя, але також і публікації в чеському виданні «Русский вопрос» та польському «Українському альманасі».

«Ідея цієї книги з’явилася практично одразу після того, як Богдани не стало. Це була ідея її мами Оксани Любомирівни Дмитерко та її подруги із Одеси Надії Верещагіної. Саме вони першими кинули клич і почали збирати спогади про Богдану. Саме вони почали підіймати її архіви і шукати її рідкісні фотографії, шукати її матеріали», – розповідає історію створення збірки одна з її упорядників Наталка Позняк-Хоменко.

До книги увійшли спогади людей, які дуже були близькими з Богданою, які відгукнулися на її смерть. «В ній є і як пости у фейсбуці, коли люди писали про Богдану, так і спеціально написані спогади, коли ми зверталися до її друзів, і вони сідали спеціально писали», – каже Наталка Позняк-Хоменко.

На презентацію книги завітав також президент і генеральний директор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай, який нині перебуває із дводенним візитом у Києві. Він каже, що сила Радіо Свобода завжди полягала у журналістах, особливо таких, як Богдана Костюк.

«Коли я говорив з працівниками Української служби, мене вразило, наскільки її любили колеги. Я читав спогади про неї, про те, який вплив вона мала на інших і загалом на журналістську спільноту. Це дуже теплі спогади», – поділився на презентації Джеймі Флай.

«Богдана була носієм дуже важливих цінностей. Не тільки журналістських, але цінностей ідентифікації людини до українського, до українських тем, до української позиції, до українського вільнодумства, з точки зору несення своїх персональних цінностей гідности. Таких людей завжди трапляється в житті не так багато. Такі люди надзвичайно цінні. І так чомусь складається, що ці люди дуже швидко йдуть», – згадує Костюк нинішня голова Українського культурного фонду Лариса Мудрак, яка знайома з Богданою з 1991 року.

«Коли вона заходила в приміщення, ти відчував, що приходить якась споріднена душа... Насправді це людина з громадянською позицією. Це надзвичайно професійний журналіст з усіма стандартами, від якої молодь, я знаю точно, дуже багато переймала досвіду», – згадує про Богдану колишня народна депутатка Ганна Гопко.