На церемонію прощання прийшли мешканці зруйнованих будинків, рідні, друзі та колишні однокласники. Окрім квітів, люди приносили дитячі іграшки. Поховають матір і доньку на Черкащині.
«Це була довгоочікувана дитинка Надії, а наша Надія була просто ангел»: у Києві попрощалися з жертвами атаки РФ
У Києві попрощалися з 24-річною Надією та її 2-річною донькою Ангеліною, які загинули під час комбінованої російської атаки в ніч проти 28 серпня. Унаслідок обстрілу в Дарницькому районі було зруйновано весь під’їзд п’ятиповерхового будинку.
