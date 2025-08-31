Доступність посилання

«Це була довгоочікувана дитинка Надії, а наша Надія була просто ангел»: у Києві попрощалися з жертвами атаки РФ

У Києві попрощалися з 24-річною Надією та її 2-річною донькою Ангеліною, які загинули під час комбінованої російської атаки в ніч проти 28 серпня. Унаслідок обстрілу в Дарницькому районі було зруйновано весь під’їзд п’ятиповерхового будинку.

На церемонію прощання прийшли мешканці зруйнованих будинків, рідні, друзі та колишні однокласники. Окрім квітів, люди приносили дитячі іграшки. Поховають матір і доньку на Черкащині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час масштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер
Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

