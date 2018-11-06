У Монако затримали російського олігарха – ЗМІ

Російський мільярдер, власник футбольного клубу «Монако» Дмитро Риболовлєв був затриманий у Монако для допиту у справі про корупцію, повідомляє французька газета Le Monde.

За даними видання, олігарха затримали вранці 6 листопада і провели обшук в його будинку.

Що відбувалося потім, наразі невідомо.

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Риболовлєв врятував ФК «Монако» від банкрутства в грудні 2011 року, купивши 66-відсотковий пакет акцій та надаючи команді фінансову підтримку. Раніше медіа повідомляли, начебто олігарх вкладає гроші в клуб в обхід формули fair play через офшорні фірми. Але в ФК це заперечують.

Дмитро Риболовлєв фігурує у рейтингах Forbes як 242 найбагатша людина у світі з оцінкою 6,8 мільярда доларів.