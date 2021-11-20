У столиці Росії поліція затримала учасників пікетів проти ліквідації «Меморіалу»

У Москві, столиці Росії, поліція затримала учасників серії одиночних пікетів проти ліквідації «Меморіалу» та політичних репресій. Серед затриманих – журналістка Вікторія Івлєва та правозахисник Юрій Самодуров, повідомляє Російська служба Радіо Свобода.

Про затримання повідомляє «ОВД-Інфо». За даними видання, станом на третю годину дня в Москві затримали 12 осіб. Протестувальники стояли на Пушкінській площі у центрі міста.

У листопаді Генпрокуратура та прокуратура Москви вимагали через суд ліквідувати «Міжнародний Меморіал» та правозахисний центр «Меморіал», звинувативши їх у порушенні законодавства про «іноземних агентів».

Розкритикували цю вимогу кілька нобелівських лауреатів, науковці, письменники та музиканти, відомі у світі. Рада з прав людини при президентові Росії назвала вимогу Генпрокуратури ліквідувати «Меморіал» несправедливим і надзвичайним заходом. Відмовитися від ліквідації закликала російську владу Рада Європи. США та ЄС закликали Москву не ліквідувати «Меморіал».

У правозахисному центрі дії російської влади назвали політичним тиском.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у «Меморіалу» давно «є проблеми з дотриманням норм законодавства».

Московська влада від початку пандемії коронавірусної хвороби не погоджує протестні акції в місті, посилаючись на епідеміологічні обмеження. При цьому у місті відбуваються інші масові заходи.

«Меморіал» та «ОВД-Інфо» визнані російською владою так званими «іноземними агентами». В організаціях із цим статусом не згодні.