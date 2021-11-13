США та ЄС закликають Москву не ліквідувати «Меморіал»

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав російську владу не зловживати законом про «іноземних агентів» і відмовитися від планів ліквідації правозахисної організації «Меморіал».

«Позови російської влади про закриття «Міжнародного Меморіалу» та Правозахисного центру «Меморіал» є черговою атакою на свободу слова. Росія має припинити судові процеси та перестати зловживати законом про «іноземних агентів» для переслідування, стигматизації та змушування до мовчання громадянського суспільства», — написав він у твітері.

Із аналогічною заявою від імені Євросоюзу виступив голова зовнішньополітичної служби Жозеп Боррель.

«Крок, спрямований на ліквідацію «Меморіалу» – це ще один випадок використання російського закону про «іноземних агентів», який застосовується для того, щоб далі звужувати простір для незалежних активістів та ставити перепони для історичних досліджень та критичних дебатів. Усунення «Меморіалу» стане непоправною втратою для народу Росії та всієї Європи. Російська влада має відкликати це рішення і зупинити нападки на громадянське суспільство та незалежні ЗМІ», – наголосив Боррель.

11 листопада Генпрокуратура Росії звернулася до Верховного суду з вимогою ліквідувати «Міжнародний меморіал» за «систематичні порушення» закону про «іноземних агентів», а саме через відсутність маркування «іноагента».

Прокуратура Москви звернулася до Московського міського суду з вимогою ліквідувати Правозахисний центр «Меморіал». У позові прокуратури йдеться, що у матеріалах центру «присутні лінгвістичні та психологічні ознаки виправдання діяльності» терористичних та екстремістських організацій. Центр також ігнорував вимоги щодо маркування «іноземний агент», вважають у прокуратурі.