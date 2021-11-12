Росія: прокуратура вимагає ліквідувати правозахисний центр «Меморіал»

Московський міський суд зареєстрував позов прокуратури Москви з вимогою ліквідувати правозахисний центр «Меморіал». Засідання призначене на 23 листопада, йдеться у повідомленні у телеграм-каналі центру.

Раніше цього тижня Генеральна прокуратура Росії звернулася до Верховного суду з вимогою ліквідувати «Міжнародний Меморіал», а також його підрозділи – правозахисний центр, архів, бібліотеку та музей. Як причину Генпрокуратура вказала систематичні порушення законодавства про «іноземних агентів», а саме відсутність маркування на матеріалах організації. Судове засідання відбудеться 25 листопада.

«Це політичне рішення про знищення товариства «Меморіал» – організації, яка займається історією політичних репресій та захистом прав людини», – йдеться у заяві «Міжнародного Меморіалу». У ній наголошується, що, на думку організації, «ніяких законних підстав для ліквідації «Міжнародного Меморіалу» немає» і що організація, попри незгоду із законом про «іноагентів», дотримується його вимог.

Міжнародне історико-просвітницьке, благодійне та правозахисне товариство «Меморіал» було внесено до реєстру «іноагентів» у Росії в 2016 році. Правозахисний центр «Меморіал» у 2014 році став однією з перших некомерційних організацій, визнаних у Росії «іноземними агентами».