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Росія: прокуратура вимагає ліквідувати правозахисний центр «Меморіал»

Напис «іноземний агент» на будівлі офісу «Меморіалу» в Москві, архівне фото

Московський міський суд зареєстрував позов прокуратури Москви з вимогою ліквідувати правозахисний центр «Меморіал». Засідання призначене на 23 листопада, йдеться у повідомленні у телеграм-каналі центру.

Раніше цього тижня Генеральна прокуратура Росії звернулася до Верховного суду з вимогою ліквідувати «Міжнародний Меморіал», а також його підрозділи – правозахисний центр, архів, бібліотеку та музей. Як причину Генпрокуратура вказала систематичні порушення законодавства про «іноземних агентів», а саме відсутність маркування на матеріалах організації. Судове засідання відбудеться 25 листопада.

«Це політичне рішення про знищення товариства «Меморіал» – організації, яка займається історією політичних репресій та захистом прав людини», – йдеться у заяві «Міжнародного Меморіалу». У ній наголошується, що, на думку організації, «ніяких законних підстав для ліквідації «Міжнародного Меморіалу» немає» і що організація, попри незгоду із законом про «іноагентів», дотримується його вимог.

Міжнародне історико-просвітницьке, благодійне та правозахисне товариство «Меморіал» було внесено до реєстру «іноагентів» у Росії в 2016 році. Правозахисний центр «Меморіал» у 2014 році став однією з перших некомерційних організацій, визнаних у Росії «іноземними агентами».

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