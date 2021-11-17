Рада Європи закликає Москву припинити ліквідацію «Меморіалу»

Рада Європи закликає російську владу припинити ліквідацію «Меморіалу» та скасувати закон про «іноземних агентів». Про це йдеться у поширеній 17 листопада заяві голови комісії Ради Європи з прав людини Дуньї Міятович.

Дії російської влади щодо ліквідації неурядової організації «Міжнародний меморіал» та правозахисного центру «Меморіал» через недотримання так званого закону про «іноземних агентів» викликають глибоке занепокоєння Ради Європи. «Меморіал» – «символ невпинної боротьби за свободу, демократію та права людини на пострадянському просторі та за його межами». Знищення організації матиме значні негативні наслідки для громадянського суспільства загалом та захисту прав людини в Росії, зазначає Міятович.

Вона знову звернула увагу на неодноразову критику Радою Європи закону про «іноземних агентів» як такого, що не відповідає міжнародним європейським стандартам. Його застосування російською владою для ліквідації правозахисної організації, на думку Міятович, стало ще однією ілюстрацією репресій проти громадянського суспільства. Особливу тривогу, за словами представниці Ради Європи, викликає той факт, що правозахисний центр «Меморіал» звинуватили у виправданні екстремістів та терористів через його діяльність із підтримки політвʼязнів.

Раніше цього місяця Генеральна прокуратура Росії звернулася до Верховного суду з вимогою ліквідувати правозахисну організацію «Міжнародний Меморіал», а прокуратура Москви направила до Московського міського суду позов про ліквідацію правозахисного центру «Меморіал» за систематичні порушення законодавства про «іноземних агентів» і відсутність відповідного маркування на матеріалах. У «Меморіалі» заявляють про «політичне рішення про знищення організації».

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у «Меморіалу» «давно існують проблеми щодо дотримання норм російського законодавства».

Із заявами на підтримку «Меморіалу» виступили академіки Російської академії наук та інші видатні вчені. На сайті change.org створено петицію «Руки геть від «Меморіалу», яку вже підписали понад 58 тисяч людей. У соцмережах також відбувається флешмоб – користувачі змінюють свої аватари на напис «Ми», стилізований під логотип «Меморіалу».