У Запоріжжі відзначили День Гідності та Свободи

Ввечері 21 листопада у Запоріжжі відбувся мітинг з нагоди Дня Гідності та Свободи. Його учасники зібралися на майдані Героїв Революції, де у 2004 та взимку 2013-2014 років відбувалися акції місцевого Майдану.

«Зараз ми фактично продовжуємо виборювати і гідність своєї нації, і свободу для неї. Ця боротьба на сьогодні не закінчилася. Сьогодні це не скільки свято, скільки вшанування всіх, хто продовжує боронити державу на передовій. Це вшанування всіх, хто віддав своє життя і здоров’я на Майдані. Це вшанування тих, хто віддав життя протягом 8 років цієї російсько-української війни. Всі ці 8 років на всіх заходах, незалежно від того, яка організація організовує, повторюємо: маємо бажання побачити справжню єдність української нації незалежно від партійної приналежності, незалежно від то, хто в яку церкві ходить. Завжди на першому місці для будь-якого громадянина України має бути наша держава – Україна. Якщо на першому місці буде Україна, то все інше можна вирішити, можна домовитися, знаходити точки дотику і рухатися вперед на розвиток нашої держави», – розповів учасник акції, ветеран війни на Донбасі Михайло Пирог.

Учасники акції до Дня Гідності та Свободи принесли з собою на площу національні прапори. Окремі з активістів мали прапорці з символікою Євросоюзу, а також пригощали знайомих мандаринками, які свого часу були одним з символів Помаранчевої революції.

«Хтось скаже, що зневірилися, втомилися, не будемо працювати, не будемо битися. Так, я це добре розумію. Ми всі з вами були на майданах, після Майдану пішли з вами найактивнішими захищати цю землю, ми прийшли і бачимо, що при владі якось так вийшло, щ замість патріотичних сил, стали сили олігархічні, сили якісь незрозуміло політичні, взагалі нейтральні, «яка різниця», «аби так, аби не били». Ми будемо ще боротися за нашу землю», – сказав під час мітингу один з лідерів місцевого майдану взимку 2013-2014 року, ветеран війни на Донбасі Тимур Книш.

Завершився мітинг виконанням національного гімну України. Під час нього активісти запалили фаєри.

День Гідності та Свободи – свято в Україні, що святкується щороку 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (початок 22 листопада 2004 року) та Революції гідності (акція студентів та громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року). 13 листопада 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким в Україні 21 листопада святкується День Гідності та Свободи.

У лютому 2021 року Верховна Рада України визначила Революцію гідності одним із ключових моментів української держави та виразником національної ідеї свободи.