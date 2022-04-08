Ракетний удар по вокзалу Краматорська, завали Бородянки, визнання Росією значних втрат | Свобода Live

Удар по цивільних, які чекали евакуації у Краматорську. Напис на ракеті: «За детей Донбасса»

Російські військові атакували ракетою «Точка-У» залізничний вокзал у Краматорську, повідомляють в Офісі Президента та Донецькій обласній військовій адміністрації. Там перебувало майже 4 тисячі людей. Щонайменше, 39 людей загинули, серед них 4 дитини, понад 100 – отримали важкі поранення.

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко зазначив, що російські агресори «добре знали, куди цілять». Росія одразу ж звинуватила у обстрілі ВСУ. Мовляв, ракета «Точка-У», якою атакували вокзал у Краматорську, є на озброєнні лише української армії. Чи це так?

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Воєнні злочини російських окупантів

У містах Київської області, де побували російські військові, вже виявлено 650 тіл загиблих мирних жителів. Серед них – 40 дітей. Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова під час поїздки до Бородянки, де продовжують розбирати завали.

Речник Путіна визнав, що Росія несе значні втрати у війні проти України

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія має значні втрати у війні з Україною. І хоча він не назвав цифри, але це вперше з широкомасштабного вторгнення Росії, коли Росія визнала, що несе великі втрати.

За даними генштабу ЗСУ, Росія втратила в Україні 19 тисяч військовослужбовців. У кремлі таких втрат не визнають Близько трьох тижні тому в міноборони Росії повідомили, що в Україні загинуло понад 1300 російських військових.