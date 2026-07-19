Удар «Цирконом» по «Руті». Ракета РФ знищила бренд, створений кримчанами

2 червня російська ракета «Циркон», запущена з окупованого Криму, знищила «справу всього життя» родини кримчан у Києві. За оцінками аналітиків, ракета вартістю 5 мільйонів доларів вщент зруйнувала склад із бальзамом Оксани та Олега Левченків. Керчани розповіли Крим.Реалії про бренд, поїздку до Криму в 2015 році та відродження справи.

«Нам казали: «Не їдьте, там усе оточено, ви не пройдете». Але ми все одно поїхали – як можна було просто сидіти й чекати новин? Не вистачає слів, щоб описати цей стан...» – розповідає про обстріл ранку 2 червня співзасновниця бренду Оксана Левченко.

Внаслідок удару «Цирконом», за словами родини Левченків, знищено 5 тисяч пляшок крафтового бальзаму «Рута».

«За собівартістю це 1,5 мільйона гривень, уроздріб. Якби замовляли покупці, 3 мільйони гривень», – каже співзасновник бренду Олег Левченко.

Горіла гума, розжарилися гальмівні диски й колодки – стояв жахливий запах гару

«Рута» – сімейний проєкт, – наголошують Левченки. Без інвесторів, кредитів і зовнішньої допомоги. Кримчани вклали у справу все, що заробили раніше. Оксана захопилася травами в дитинстві, в Криму, згодом стала професійною травницею. Олег – винороб, його вино перемагало на міжнародних конкурсах. Зрештою завдяки сімейним експериментам і дев’яноста шести настоянкам трав з’явився цей бальзам, а його створення вони згодом називали «справою всього життя».

«Вона зробила настій, а я зробив вермут. Пізніше в будинку почали з'являтися, а потім буквально «розмножуватися» всілякі баночки: вони були всюди – і на підлозі, і на полицях. Одна з кімнат взагалі перетворилася на справжню лабораторію та склад. Весь будинок був у стікерах: вона записувала кожну свою думку – де, що та як їй спало на думку», – каже керчанин Олег Левченко.

Ми висадили маленький саджанець кримської сосни. Зараз вона вже заввишки метрів п'ять, не менше

Бальзам став популярним, його представили на саміті «Кримської платформи» та заходах щодо деокупації Криму. Оксана Левченко хоче, щоб після звільнення Криму чебрець у бальзамі був лише з Кримського півострова. Він, за її словами, відрізняється від чебрецю на материковій Україні.

У 2015 році парі вдалося з'їздити до Керчі, провідати рідних. Після цього зв'язок із домом перервався остаточно. Тоді, під час поїздки на Південний берег Криму (ПБК), родину Левченків без причини переслідувала так звана «самооборона» півострова.

«Вони довго «сиділи на хвості». Далі почалися гірські серпантини: горіла гума, розжарилися гальмівні диски й колодки – стояв жахливий запах гару, тому що дорога постійно йшла то вгору, то вниз, суцільні віражі. Хвилин за 30 мені все ж вдалося відірватися, оскільки моя машина була потужнішою. Я доїхав до роздоріжжя, коли їх уже не було видно в дзеркалі заднього вигляду. Там дороги розходилися в три боки: на Сімферополь, на Ялту та в бік місцевих сіл. Я рвонув на Сімферополь, тому що та траса йшла вздовж густих лісосмуг – нас не було б видно, навіть якби вони встигли наздогнати нас до цього повороту. Зрештою ми від них відірвалися», – згадує Олег Левченко.

Через окупацію Криму та підтримку України родина Левченків втратила зв'язок із багатьма рідними та близькими. З часом керчани влилися в кримську спільноту в Києві, почали допомагати зборами ЗСУ. Уже під час життя у столиці родина вирішила відтворити свій «маленький Крим».

«Ми висадили маленький саджанець кримської сосни. Зараз вона вже заввишки метрів п'ять, не менше – справжня величезна красуня. Ще посадили кипарисовики. Вони дуже схожі на кипариси, але все ж це не вони: класичний кримський кипарис у нас не приживається – вимерзає. Він росте лише на ПБК і південніше, а за межами Південного узбережжя йому робити нічого. Тому ми вибирали рослини, схожі на нього, – створювали собі такий «маленький Крим». Якось посадили і лікарську акацію. Це дерево в Керчі росте повсюди, та й по всьому Криму також – із такими рожевими пухнастими суцвіттями-«пушками», – каже Олег.