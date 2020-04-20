Як змінилася робота «швидкої» в період пандемії. Репортаж з Києва

Владу Захарову 25 років. Він працює в Україні лікарем швидкої допомоги. Разом з напарником перед виїздом надягають захисні костюми і ретельно ховають всі відкриті ділянки тіла.

«Я племінника вже місяць з народження ніяк не побачу. Не хочу приносити можливе «щастя», – розповідає Захаров.

У день тільки одна київська бригада як мінімум п'ять разів виїжджає до пацієнтів з підозрою на COVID-19. Найчастіше на один виклик співробітники екстреної швидкої допомоги витрачають кілька годин.

«У нас дуже багато займає часу, щоб дістатися з пункту А в пункт Б. Потім привезти пацієнта. У зв'язку з тим, що великі черги в «інфекціонки», займає близько двох-трьох годин, щоб здати нашого пацієнта. У цей весь час ти повинен стежити за ним, щоб його стан не погіршився», – розповідає Артем Васильєв.

Стан пацієнтів медики стабілізують в машині вже за допомогою кисню. Його останнім часом застосовують все частіше.

«Пацієнтів, які місяць тому зверталися до нас зі своїми симптомами, вже не порівняти з пацієнтами, яких ми возимо сьогодні. Місяць тому це були практично всі, хто вичитав якийсь у себе симптом і, природно, навіював собі думки про захворювання. Зараз це хворі досить складні», – говорить Влад Захаров.

Навантаження за останній місяць, кажуть медики, збільшилося в рази, медперсоналу не вистачає.

«Зараз дуже багато людей, які йдуть на лікарняний. Невідомо, може, просто застуда. Але вони йдуть на самоізоляцію, мало що. Ми працюємо цілодобово, бувають і додаткові дні, буває і додаткова доба для того, щоб хоч якось перекрити цю ситуацію», – зазначає Артем Васильєв.

Хтось із лікарів пішов на лікарняний, а хтось через графік і низьку зарплату звільнився.

«Іноді буває по 20 викликів, коли ми – чергова бригада, наприклад. З машини не виходимо. Поїсти нам дають тільки з дозволу старшого лікаря. Заїхали, 15-20 хвилин поїли і поїхали далі. Дуже важко», – говорить фельдшер екстреної швидкої допомоги Світлана Ткалич.

Ставка фельдшера або лікаря швидкої допомоги зі стажем – близько $ 300. А у початківців – ще менше. Обіцяні державою надбавки за роботу в умовах епідемії медики поки так і не отримали. Кожна зміна, кажуть, – для них нове випробування. Але ще більший виклик – не принести інфекцію додому.

Оригінал матеріалу – на сайті телеканалу «Настоящее время» (проєкту Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки»