Що не так із законом про сільськогосподарську кооперацію? (Огляд преси)

Цього літа президент України підписав закон «Про сільськогосподарську кооперацію», який Верховна Рада ухвалила у липні 2020 року. На думку ініціаторів розробки цього закону, впровадження його норм посилить конкурентоспроможність малих і середніх виробників та прискорить розвиток сільських територій. Утім, як стверджує дописувач газети «День», економіст Микола Калінчик, ініціаторами розробки цього закону є олігархи, які дуже «переживають» за фермерів й створюють для них кооперативи практично у всіх областях України, а з ухваленням закону сподіваються, що члени кооперативів (це фермерські і селянські господарства) спокійно візьмуть й розподілять всю додану вартість переробних підприємств, яку до цього розподіляли агрохолдинги. Тому, йдеться далі, організаційна основа закону така, що управляти й розподіляти прибутки будуть багаті члени кооперативу за допомогою їх необмеженості в уставному капіталі з важко прогнозованими пропорціями розподілу прибутків між вартістю майнового капіталу і вартістю зданої на переробку продукції.

Автор наголошує, що «вже 30 років стратегією називають народжені в урядових кабінетах паперові документи, у яких можна прочитати про «Нью Васюки» – виробництво зерна і насіння соняшнику зросте до нескінченності». І для цього держава повинна ще виділити величезні суми державної підтримки, йдеться далі. Про долю людей і їх працевлаштування, погіршення родючості земель та багато інших проблем соціального розвитку сільських поселень в таких стратегіях немає місця – про це стверджується в публікації «Селянам пропонують «інструмент» з дефектом, або Що не так із законом про сільськогосподарську кооперацію?».

«В Італії розпочався апеляційний процес у справі Марківа». У статті під таким заголовком газета «Голос України» інформує, що учора в Мілані почалося слухання в апеляційному суді у справі нацгвардійця Віталія Марківа, звинуваченого судом присяжних італійського міста Павія в причетності до загибелі журналіста Андреа Рокеллі. Журналіст загинув у Слов'янську в травні 2014 року. В липні 2019-го Віталія Марківа визнали винним у цьому і засудили до 24 років позбавлення волі.

Видання інформує, що слідство Національної поліції в ході розслідування знайшло низку фактів і показів свідків, які вказують на можливу причетність лідера російських бойовиків Гіркіна до загибелі Андреа Рокеллі та його перекладача Андрія Миронова, яка стала результатом добре продуманої провокації для дискредитації дій України.

Італійські експерти перевірили кілька версій і провели кілька експериментів на місцевості та науково підтвердили, що нацгвардієць Віталій Марків з Карачуна не міг розрізняти людські постаті, цілитися і влучити у них на відстані близько 1700 метрів з наявного в солдата автомата АК-74.

Газета цитує голову Християнського товариства українців в Італії Олеся Городецького про те, що ця справа стане перевіркою для італійської Феміди. Він вважає, що «зіткнувшись з очевидною невинністю Марківа, судді матимуть дві можливості: або чинити правосуддя і виправдати підсудного незнайомця до суті, або продовжувати викрадення українських військових з подвійним громадянством на підставі припущень та російської пропаганди без єдиного певного доказу».

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільно напруженою, зазначає газета «Україна молода». У статті «Ласкаво просимо у резервацію: ватажки «ДНР» тримають всі чотири пункти перетину зачиненими» видання інформує, що блокпости на лінії розмежування з окупованою частиною Донеччини не перетнула жодна людина.

Це, на думку газети, пов’язано передусім iз тим, що людей штучно перенаправляють через територію Росії. Через те, що під контролем угруповання «ДНР» всі чотири пункти перетину, які вони тримають на замку, йдеться далі, проїзд можливий лише для обмеженої групи людей і лише через один пункт – «Новотроїцьке» («Оленівка» з окупованого боку). Пропускають лише з донецькою реєстрацією та дозволом від спеціального «штабу» бойовиків.

За словами координаторки ООН із гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані, через нехтування бойовиками міжнародним гуманітарним правом, 1,2 мільйона жителів уже пів року не можуть отримати пенсії, возз’єднатися з сім’єю або доглядати за рідними.

Бойовики пояснюють ізоляцію тим, що нібито на підконтрольній Україні території набагато вища захворюваність на коронавірус. Проте, як зазначає видання, реальної картини щодо захворюваності ні на непідконтрольній українському урядові території, ні в Росії не знає ніхто.

Однак існує парадокс: при в’їзді з території Росії люди не зобов’язані перебувати на 14-денній самоізоляції, бо для України Росія з якогось дива, йдеться у статті, є «зеленою» зоною за показниками зараження на COVID-19. Але у випадку перетину КПВВ усередині власної країни мусите два тижні сидіти на ізоляції.

Тим часом, як пише далі видання, ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін підписав «документ», відповідно до якого на окупованій території «будуть визнаватися» українські паспорти «з відмітками окупаційного режиму та російських держорганів».

Газетярі переконані, що таким чином бойовики «намагаються знищити або зіпсувати максимальну кількість українських документів і заплямувати причетністю до окупантів максимальну кількість жителів окупованої території».

Газета «День» у статті «Євромапа...» розповідає, хто лідер, а хто відстає в євроінтеграції серед українських областей. За даними досліджень центру «Нова Європа», лідером рейтингу другий рік поспіль стала Львівщина, а останнє місце залишилось за Луганщиною. Максимально регіон може отримати 342 бали. У Львівщини цей показник становить 228,27 бала, у Вінницької та Тернопільської областей – 203,67 і 200,09 відповідно. За словами дослідників, найбільший прогрес продемонстрували Київ, Тернопільська та Запорізька області.