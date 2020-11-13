«Українські нульові». Подкаст про артефакти двохтисячних: приставки та відеоігри

Сантехнік, який рятує принцесу, супершвидкий синій їжак, який збирає кільця або автор коміксів, який потрапляє у власні ж книжки. Ті, хто грав у відеоігри в дев’яностих та нульових, точно знають, звідки ці та інші персонажі взялися, та як вони входили в масову культуру.



У нульові ігрова індустрія шалено зростала та змінювалася. Багато хто згадує з ностальгією часи, коли було страшно «посадити кінескоп» на телевізорі. Надзвичайна сторінка історії, про яку розповідаємо в епізоді подкасту Радіо Свобода «Українські нульові», подкасту про культуру та артефакти двохтисячних років.



Подкаст можна послухати на платформах Apple, Google, Castbox та багатьох інших.

Влад, коли йому було шість років, мав приставку з іграми. За його словами, вона була чорна та мала картриджи, тож Влад підозрює, що це була відома тоді Dendy. Згодом вона зламалася, але він продовжував грати вже на приставці своєї сестри.

«Мені здається, що приставки були першим кроком до комп’ютерної грамотності. Як бачимо, в 2020 році це дає про себе знати. У мене багато знайомих, які потребують тісного контакту з комп’ютерами – це формувало наш майбутній світогляд. До того ж, небагато ігор перекладали, тому доводилося грати англійською мовою. І перші слова та вирази ми вивчали саме звідти», – ділиться спогадами Влад.

Інший герой подкасту, теж Влад, розповідає, що він у дитинстві грав у приставку Sega Mega Drive. А згодом вдома з’явилася і відома Sony Playstation 1.

«Перша приставка сильно на мене вплинула. Я все життя грав: мені дуже подобаються фентезійні світи, всі ці рольові ігри. Це все дуже цікаво і розширює твою уяву. Зараз у фільмах, книжках і серіалах багато відсилок до ігор та індустрії. Ігри стали дуже популярними. Я радий, що я потрапив у цю «течію», – каже Влад.

Опитані читачі Радіо Свобода теж розповіли про свій досвід. Наприклад, користувач Алекс Хаменко каже, що в ті часи міг годинами «залипати» в Counter Strike чи Battletoads. Або збивати качок зі світлового пістолета. «Ех, ностальгія», – написав Алекс.

Хтось уже в цей час грав на комп’ютерах, наприклад, користувач Rublin: «В нульових приставки в мене вже не було. Коли з'явився комп'ютер (2002, мабуть), улюбленою грою була і залишається FlashPoint», – поділився коментатор.

Повну розповідь слухайте в подкасті.