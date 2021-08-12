Як подолати рейдерство? Фермер зі Львівщини каже, що знає як

Українські фермери скаржаться на рейдерство – про це йшлося на пресконференції Асоціації фермерів та приватних землевласників України. Її учасники закликали владу України захистити фермерів і врятувати їх від захоплень їхнього майна. Як саме це зробити? Свій рецепт для влади має фермер зі Львівщини Іван Кільган – один із потерпілих, за його словами, від дій рейдерів. Якщо ж влада не захистить фермерів від рейдерства, застерігає він, щодо рейдерів може початися «суд Лінча» і «Коліївщина».

«Нова хвиля рейдерства, підпалів фермерських господарств та вбивств фермерів» – так характеризують ситуацію останніх двох тижнів в Асоціації фермерів та приватних землевласників України і Союзі українського селянства.

Є й ширші проблеми – наприклад, із викупом фермерами земель, якими вони користувалися десятки років, відповідно до нового закону про обіг земель: на перешкоді їм нерідко стає місцева влада чи й те, що порядок такого викупу, який відповідав би законові, не сформований, каже голова Союзу українського селянства Іван Томич.

Він закликав прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля оперативно ухвалити цей порядок викупу земель і затвердити зразок договору про це. Також Томич закликав президента України Володимира Зеленського як гаранта Конституції, МВС, ОПУ й інші структури вжити заходів для захисту фермерів і їхнього майна.

Тим часом, як сказав президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України Віктор Гончаренко, рейдерство – незаконне, злочинне захоплення активів – «на сьогоднішній день заполонило наше суспільство», і якщо з цим явищем не боротися, ця злочинність буде тільки розростатися.

За його словами, йдеться про такі різновиди рейдерства, як силове захоплення чужих врожаїв, або ж силове захоплення майна й активів фермерських підприємств, що здійснюється «за якимись підробленими документами, за якимись фальшивими рішеннями судів».

Криміналізувати рейдерство й об’єднати фермерів

Як стверджує Гончаренко, у деяких випадках співучасниками рейдерства стають і представники органів місцевої чи державної влади, які пов’язані з корупцією. «Корупція є однією з основних складових цих безчинств», – наголошує він. Правоохоронні органи ж, як і органи місцевого самоврядування й державні органи, за його словами, нерідко недостатньо реагують на такі порушення.

«Боротися з рейдерством треба – саме по собі воно не пройде», – додає Гончаренко. Але, вважає він, для цього потрібні політична воля і бажання керманичів держави.

А рейдерські захоплення, на його думку, мають бути визнані тяжким кримінальним злочином і не каратися адміністративним штрафом – усі співучасники, від замовників до кінцевих виконавців, мають відповідати за кримінальним правом.

«Прокидайтеся! Бийте в дзвони! Бо якщо ми будемо змирятися з тією течією, яка несе нас по схилу у вир, далеко ми не дійдемо… Треба боротися до кінця. Якщо ми будемо мовчати, не будемо протистояти свавіллю, то злодії прийдуть до кожного підприємця, до кожного господаря, в кожну оселю і заберуть усе до останньої крихти, – звернувся він до українських фермерів. – Піднімаймося з колін, і давайте будемо боротися за свою честь, за свої права і за свою свободу!»

Чи будуть «суди Лінча» й «Коліївщина» проти рейдерів?

Як саме боротися з рейдерством? Фермер Іван Кільган із села Велика Білина Самбірського району Львівської області, який сам, за його словами, потерпів від рейдерів, каже, що знає, що для цього потрібно, і готовий поділитися своїми пропозиціями з урядом.

Як розповів Кільган, у його випадку сторонні приїхали з комбайном і вантажівкою й стали збирати вирощений ним урожай на полі, яке він орендує, – як він каже, за сприяння місцевої влади і за бездіяльності поліції, яка після події врешті відмовилася відкрити кримінальне провадження (Радіо Свобода наразі не мало можливості перевірити ці слова).

Як сказав фермер, за такої ситуації він готовий узяти захист себе і свого майна у власні руки. Наприклад – при появі рейдерів обприскавши своє поле з сільськогосподарського квадрокоптера інсектицидом у збільшеній у сто разів концентрації – «від шкідників», «божою росою на тих рейдерів».

«Це я хочу, щоб влада зрозуміла проблему, щоб не прийшов час суду Лінча для рейдерів», – наголосив із приводу свого попередження Кільган. Пізніше він у такому ж контексті згадував і Коліївщину.

Скарги на рейдерів – у «Дію», щоб їх не приховали

На його думку, влада мала б додати можливість заявникам вводити свої скарги на рейдерство в застосунок «Дія», щоб правоохоронні органи не мали можливості приховати такі скарги. Крім того, він звернувся до президента і прем’єр-міністра України з проханням ухвалити підзаконні акти до закону про обіг землі, «щоб ринок землі став у цивілізований спосіб, так, як у цілому світі».

Кільган пропонує: «Людина, яка ніколи не обробляла землі, яка не має в цьому досвіду, відповідної освіти, не має мати права орендувати землю. Ми ж без «прав» не дозволяємо їздити на автомобілі! То чому ми рейдерам даємо право реєструвати договори оренди?»

«Коли нотаріус реєструє договір оренди, має бути графа доброчесності: чи ті люди причетні до рейдерських атак? Чи там є доброчесність тих людей, які приходять до стареньких і обманом хочуть завести їх, щоб підписати договір і забути про них, а особливо ще договір на 49 років? Є підробка? – Все, крапка. Ці люди ніколи не мають права більше займатися аграрним виробництвом, і тим більше вони не мають права брати в оренду земельні паї», – пропонує потерпілий від рейдерства фермер.

За його словами, він готовий стати «безплатним радником» влади, як створити таке законодавство, «щоб там комар не запхав свого носа, а не те, щоб там було рейдерство». «Я прекрасно розумію, які треба зробити запобіжні заходи, щоб туди ніхто не міг влізти», – каже він про необхідність законодавчого захисту від можливостей рейдерства.

Поради фермера-фахівця з 40-річним стажем

Отож, каже Іван Кільган, за його словами, фермер із 40-річним стажем, він готовий представити свій план боротьби з рейдерством концептуально владі – зокрема президентові чи прем’єр-міністрові.

Першим кроком захисту має бути доброчесність орендаря, який бере в оренду земельні паї людей. Це має бути положення про те, хто має на це право (людина повинна мати фахову освіту, не менш ніж п’ятирічний досвід обробітку землі і показати результати своєї попередньої роботи), вважає фермер. Він знову провів аналогію з водіями: «Якщо ми випускаємо водія на трасу, то водій має мати трирічний стаж, відповідну категорію, досвід роботи».

Натомість в Україні, починаючи ринок землі, «зробили анархію», вважає Кільган. Тим часом, за його словами, «реєстр (орендарів) має бути почищений», має бути введено додаток до застосунку «Дія», де «можна буде терміново скинути всі такі шахрайські схеми оренди землі».

Також, на його думку, має бути обов’язково створена комісія з належними повноваженнями, яка б розглядала всі такі випадки – щоб питання, відкривати чи не відкривати кримінальне провадження, не міг вирішувати одноособово начальник поліції району, адже «це суспільне питання».

«Весь секрет починається з об’єднання, з єдності в відстоюванні своїх інтересів… Тільки спільно захищаючи один одного, ми поборемо всі ці проблеми, які є. Поодинці – перспективи нема… І зараз треба дуже добре над цим задуматись», – підсумував голова Союзу українського селянства Іван Томич.