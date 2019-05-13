Ідея повторити тріумфальний тур хору Кошиця народилася на Донбасі

«Через культурну дипломатію до економічної незалежності України» – під таким гаслом відбувається світове турне нового українського хору – Української республіканської капели «NOW Кредо». Перший концерт хору, який пройде слідами попередників, Української республіканської капели (УРК) під керівництвом Олександра Кошиця, як і 100 років тому, відбувся у столиці Чехії Празі.

А сама ідея відновити хор, який через українську пісню познайомить світ із українською культурою, народилася на Донбасі, у містечку Покровськ. Там на початку століття на тодішній залізничній станції Гришине кілька років працював композитор Микола Леонтович. Його обробка української колядки «Щедрик» після виконання її хором в Америці стала візитівкою і самого хору, і України, чиє мистецтво було невідомим у світі. Нині хор має розповісти не лише про Україну, про те, що Донбас, який далі є об’єктом російської агресії, є частиною України, але і про те, що цей край має свою культурну ідентичність, яка може стати цікавою для майбутніх інвесторів.

Такого рівня концерту українських співаків Прага не бачила за останні 100 років. Один із найбільших хорів України – на сцені було 82 співаки – представив і твори української класики, і духовну музику, і нову програму – обробки українських народних пісень, складених в одну театральну композицію.

Після першого відділення концерту, в якому лунала духовна музика, навіть таким досвідченим публічним промовцям, як українському послові у Чехії Євгенові Перебийносу, було важко підібрати слова.

«Враження в усіх після першого відділення просто величезні. Я думаю, ніхто не сподівався, що буде такий рівень, – посол наголосив, що це глибоко символічно, що концерт відбувається рівно через 100 років після першого концерту хору з України у Празі. – Цей концерт відбувається за кілька метрів від того місця, де тоді відбувався той концерт, Національного театру, в одному з найкращих залів Чехії та Праги, Жофіні».

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Після концерту головний диригент хору Богдан Пліш сказав, що проект готувався у рекордні терміни, щоб встигнути розпочати турне саме на соту річницю великої культурної місії Української Народної Республіки, а тому подолав величезну кількість організаційних труднощів. Та враження від першого концерту, прийняття публіки довели, що зусилля були того варті.

«Я маю велике переконання, що українська культура не мала нічого схожого з тим, що зробив Кошиць зі своєю капелою. Ми намагаємося віддати їм гідну шану, продовжити їхню місію. Я щасливий», – сказав диригент хору «Кредо», на основі якого створювався один з найбільших в Україні хор.

Ідея повторити шлях культурної дипломатії УНР народилася на Донбасі

На відміну від капели Кошиця, яка об’їхала світ 100 років тому, нинішня капела «NOW Кредо» – не державна, ідея її створення народилася на Донбасі, у містечку Покровську, і підтримав її переважно місцевий бізнес, розповів мер Покровська Руслан Трєбушкін. За його словами, після початку російської агресії на заклик нового керівника краю Павла Жебрівського містечка Донбасу почали шукати свою культурну ідентичність. Тоді в колишньому Красноармійську пригадали, що на початку століття на тодішній залізничній станції Гришине кілька років працював композитор Микола Леонтович, і, ймовірно, там була створена друга версія його знаменитого «Щедрика».

Нині місто планує будувати свою культурну політику навколо пам’яті Миколи Леонтовича і використовувати цей бренд для залучення інвестицій у місто, розповіла Радіо Свобода ведуча празького концерту, журналістка, ведуча Українського радіо Наталя Соколенко.

«Щедрик» Леонтовича перемістився на герб міста – ластівка з «Щедрика», який так геніально обробив Микола Леонтович, стала символом міста», – розповіла журналістка.

«На Різдво в Покровську відбувся Всеукраїнський конкурс хорів, і я підкреслюю, це робила виключно громада міста, чомусь не підтримала область і інші українські щаблі української влади. Не знаю, чому не підтримали, може, ще не розгледіли цей проект, але поки що витягує на собі все це Покровськ, і підприємці з Торгово-промислової палати, з Українського союзу промисловців та підприємців, з Європейської бізнес-асоціації, які вважають, що культурна дипломатія зараз потрібна», – сказала Наталія Соколенко.

Відсутність інституційної підтримки держави проявилася у тому, що хор не мав достатньої інформаційної підтримки. Через відсутність реклами на концерт не прийшли ті, на кого він був розрахований у першу чергу – впливові культурні й політичні діячі Чехії, та і українська громадськість Праги дізналася про нього в останню хвилину.