Українська «Мавка» збирає зали глядачів у кінотеатрах США

Ірина Шинкаренко, «Голос Америки»

Українська «Мавка» збирає повні зали глядачів в американських кінотеатрах. Анімаційний фільм за мотивами «Лісової пісні» Лесі Українки вийшов у прокат на великих екранах у США. Роботу над стрічкою команді українців вдалося завершити, попри повномасштабну війну. Зараз «Мавка», за словами продюсерів, найкасовіший український фільм.

24 травня відбулася прем'єра української стрічки «Мавка» у Вашингтоні. Подивитися фільм чимало глядачів прийшли у вишиванках. Українську сорочку вдягнув американець Аланте, який прийшов на український фільм вперше в житті. Перед прем'єрою він коротко ознайомився зі сценарієм «Лісової пісні» Лесі Українки, проте вимовити ім'я Мавки йому не вдається з кількох спроб, голову героїню він називає Маквою: «Мені сказали, що в літературній версії вона не повертається з... Ой, я спойлерю. Анімація, кохання, двоє героїв, вони закохуються».

У традиційному українському вбранні на екрані постають і герої фільму – Мавка та її коханий Лукаш. Анімаційна стрічка за мотивами «Лісової пісні» Лесі Українки вийшла у прокаті у США двома мовами: українською та англійською. Проте в англійській версії звучать українські пісні, серед яких – «Веснянка» від гурту «Дахабраха».

Я завжди захоплювалася всім автентичним, справжнім українським, геніальним українським

Чимало глядачів в американській столиці – українці. Софія Вілліс, глядачка «Мавки», після перегляду розповіла, що з радістю побачила у фільмі багато українських елементів.

«Я завжди захоплювалася костюмами, чудовим намистом, всім автентичним, не у стилі Голлівуду, а справжнім українським, геніальним українським, це нам сподобалося», – зауважує вона.

Через високу конкуренцію на кіноринку українські виробники на прокат в Америці не розраховували взагалі. Втім, фільм про Мавку придбали для показу у США. Крім Вашингтону, її вже показали у Нью-Йорку, Чикаго, Сан-Дієго, квитки на прем'єру в деяких містах розбирали за кілька годин після початку продажу.

У посольстві України у США радіють, що завдяки анімації американці дізнаються, зокрема, більше про творчість Лесі Українки.

Ми ще раз підкреслюємо, що Україна жива і буде вічно жити, бо вона має в серці те, що не вмирає

«Леся Українка менш перекладена, менш знана, але вона є справжньою європейкою в кращому значенні цього слова: людина, яка володіла вісьмома іноземними мовами, яка досконало знала європейську культуру. Тому, коли ми тут цим прекрасним мультфільмом сьогодні нагадуємо американцям, що ми є частиною європейської культури, коли ми знайомимо їх із нашою творчістю, то ми ще раз підкреслюємо, що Україна жива і буде вічно жити, бо вона має в серці те, що не вмирає», – зазначила радниця посольства України у США Катерина Смаглій.

Представниця компанії Ukrainian Films USA, що придбала права на дистрибуцію україномовної версії стрічки у США, Маріанна Агекян розповідає, що фільм був би успішним у світі навіть без підвищеної цікавості до України через повномасштабне вторгнення.

Зараз «Мавку» представили в понад 90 країнах. Вона говорить різними мовами

«Усі, хто бачив якість цього фільму, тут неважливо, що він з України, – це просто дуже гарний анімаційний фільм, який можна показувати будь-де. Зараз «Мавку» представили в понад 90 країнах. Вона говорить різними мовами, її показали в Німеччині, Франції, навіть у Латинській Америці, Мексиці. Якщо подивитися, скількома мовами Мавка зараз розмовляє, це вражає», – наголошує Агекян.

На черзі – покази «Мавки» в Сіетлі, Філадельфії та ще низці міст США, а також фільм покажуть у Канаді. «Мавка» пройшла нелегкий шлях до великих екранів. Завершувати виробництво фільму українській команді довелося під час повномасштабної війни.

«Новий сенс – це захист своєї території»

Продюсерка анімаційного фільму Ірина Костюк розповіла, що деякі члени її команди перебували в окупації.

Багато наших аніматорів пішли в ЗСУ

«Наш артдиректор був в окупації під Києвом, а багато наших аніматорів пішли в ЗСУ, – зазначає вона. – Наші аніматори працювали з бомбосховищ, з ванних кімнат з комп'ютерами та дистанційно, для того, щоб ми завершили. Як не дивно, ми завершили виробництво в заплановані терміни».

На створення фільму загалом пішло 8 років. Сюжет про кохання, проблеми навколишнього середовища та зникнення рідкісних видів тварин із повномасштабною війною набув нового значення.

Новий сенс – це захист своєї території, коли чужинці заходять на твою територію. Ти береш іскру праведної люті й захищаєш свою територію

«Та сцена, де Мавка, будучи такою ніжною, закоханою, коли постає загроза її світу, стає на захист цього світу, будь-якою ціною жертвуючи своїм власним життям, – це такий новий сенс, я зараз заплачу... Новий сенс – це захист своєї території, коли чужинці заходять на твою територію, і якою б ніжною і гармонійною душею ти не була, ти всеодно береш ту іскру праведної люті й захищаєш свою територію будь-якою ціною», – каже Костюк.

«Мавка» стала найкасовішим українським фільмом і найкасовішим анімаційним релізом, розповідають продюсери. Лише за перший тиждень показу в Україні вона зібрала 24,9 мільйона гривень.

У Франції ми були на другому місці серед новачків вікенду, десь займали навіть перше місце у прокаті

«Щодо інших країн, у Франції ми були взагалі на другому місці серед новачків вікенду, десь ми займали навіть перше місце у прокаті... В кожній країні, де виходив фільм, якісь такі гучні здобутки «Мавки» є у кожній країні», – розповіла продюсерка.

Багато країн показують фільм саме українською мовою

Однак найбільшою несподіванкою для команди «Мавки» стало те, скільки країн її показують саме українською мовою, аби підтримати переселенців з України, які, дивлячись фільм, часто не стримують сліз.

З тиші лунає цитата Лесі Українки: «Ні, я жива, Я буду вічно жити, тому що в серці маю те, що не вмирає». Це взагалі, ефект не передати

«Через повномасштабне вторгнення і через те, що велика аудиторія виїхала за кордон, наші партнери побачили цю можливість, і використали цю можливість в хорошому сенсі – показати українцям за кордоном «Мавку». І скільки ми отримали фідбеку від українців, це настільки зворушливо. В нас настільки вийшла важлива місія, якій ми дуже тішимося, радіємо. Вони пишуть, що на півтори години ніби опинилися вдома... Ти чуєш, як весь зал схлипує. І саме в цьому моменті, з тієї тиші, з тієї кімнати лунає цитата Лесі Українки: «Ні, я жива, Я буду вічно жити, тому що в серці маю те, що не вмирає». Це взагалі, ефект не передати», – розповіла Ірина Костюк