«СВО» вже непопулярна. Як у РФ до виборів готується партія Путіна

У РФ владна партія «Єдина Росія» готується до виборів у Держдуму, які мають пройти з 18 по 20 вересня цього року. Голосування відбудеться на тлі атак українських безпілотників, падіння рейтингів Володимира Путіна і самої партії влади та чуток про майбутню нову хвилю мобілізації. На це звертає увагу Російська редакція Радіо Свобода.

На з'їзді партії в червні цього року очільник РФ Володимир Путін закликав «Єдину Росію» зробити «все для перемоги у «СВО» (російська влада продовжує називати масштабну війну проти України «спеціальною військовою операцією» – ред.), тому що весь російський народ зараз об'єднався для підтримки учасників «спеціальної воєнної операції» і вірить у перемогу наших бійців».

Завершуючи роботу Державної думи VIII скликання 27 липня, її голова В'ячеслав Володін заявив, що «партій багато, Батьківщина одна» і почав скандувати: «Росія! Путін! Перемога!». Він повторив цю фразу п'ять разів. Депутати обмежилися аплодисментами і не стали скандувати разом із Володіним.

При цьому експерти впевнені, що чіткої і виразної передвиборчої стратегії у партії влади немає: очевидно, що росіяни втомилися від війни, але партія змушена її підтримувати в угоду Володимиру Путіну. До 10 серпня «Єдина Росія» збирає пропозиції від виборців у «Народну програму». Її головними напрямками оголошено підтримку учасників війни, розвиток регіонів, соціальну сферу і демографію.

Видання «Медуза» пише, що регіональні відділення «Єдиної Росії» підуть на вибори з трьома основними слоганами: «Сила в Єдності», «Виберемо гідних», «Єдина Росія» – команда президента». Про це йдеться в брендбуці, який потрапив у розпорядження редакції.

Цілком можливо, що заяви про підтримку «СВО», які прозвучали на з'їзді «Єдиної Росії», в ході її виборчої кампанії тиражуватися не будуть, вважає політолог Аббас Галлямов.

«Ми не знаємо, що буде написано на передвиборчих банерах і в агітаційних газетах, які будуть поширюватися по квартирах і поштових скриньках виборців. Стратегію партії ми не знаємо. «СВО» вже реально непопулярна навіть серед провладного електорату, навіть для них це одне суцільне розчарування. У цьому сенсі нічого переконливого сказати не можна. Ледве ти почнеш про це говорити, тебе тут же завалять купою незручних запитань – де ваша ППО, чому ви пропускаєте удари, чому не виконуєте ваші обіцянки?

Жоден пересічний кандидат у депутати відповісти на них не зможе. Тому я не виключаю, що тема війни в кампанії буде мінімізована . Йти на вибори з цією темою, дублюючи те, що говорить по телевізору Володимир Соловйов, означає просто нарватися на хвилю негативу і протестне голосування. З одного боку, зв'язувати себе з непопулярною війною не можна, з іншого боку, відмовитися від війни – означає піти проти Путіна. «Єдина Росія» опинилася в дуже складній ситуації», – вважає Аббас Галлямов.

Про можливе зниження показників партії влади на виборах говорять навіть у Кремлі. На тлі кризи і падіння рейтингів популярності самого Володимира Путіна високі цифри «Єдиної Росії» на виборах виглядали б підозріло. Так що тепер адміністрація президента чекає від «ЄР» 45 відсотків голосів виборців, а не 55, як раніше, пишуть ЗМІ.

При цьому Володимир Путін націлений на продовження війни і намагається всіма силами переконати суспільство, що йому це теж необхідно, говорить політолог Наталія Шавшукова. Саме тому стратегія «Єдиної Росії» та її лідерів зараз виглядає так хаотично.

« Партія «Єдина Росія» вже пішла ва-банк . Якщо раніше вона символізувала собою стабільність, стійкість, процвітання, технологічні досягнення, то зараз вона уособлює собою таку агресивну, істеричну мобілізацію суспільства на війну незрозуміло навіщо. «Єдина Росія» сама себе загнала в цей кут і насправді втратила свою основну перевагу – звернення до ностальгії. Якщо раніше партія могла цілком конкурувати з КПРФ на галявині «давайте повернемося в застій, давайте зробимо все як у 70-х роках, давайте повернемо прекрасне минуле», то зараз на цьому полі конкурує опозиція. Тільки тепер «прекрасне минуле» – це не 70-ті роки ХХ століття, а початок 2000-х.

Мова йде про ностальгію за конкретними, досить відчутними речами. Це Росія, яка була відкритою, Росія, яка була відносно вільною, Росія, в якій були і McDonald’s, IKEA, H&M і відкриті аеропорти. Можна було виїхати і приїхати, і порівняти, як там, і погордитися тим, як тут.

І мова йде не тільки про споживання, а дійсно про гордість. Тому що люди говорили: мовляв, ми ж теж змогли, ми за ці 20-30 років побудували нормальну країну. Зараз «Єдина Росія» втратила все, що привласнила собі за цей час . Вона сама загнала себе в кут, і зараз їй залишається тільки ця істерика, абсолютно не властива цій партії. За цю партію голосували як за стабільність, за «як би чого не вийшло», за «аби не було війни, аби не було, як у 90-ті».

А зараз «Єдина Росія» – сама 90-ті, навіть гірше. Зараз це партія агресивної меншості, яка виступає за продовження війни будь-якою ціною і тим самим дуже сильно обмежує свою електоральну нішу. Вона себе заганяє в 15-20% виборців, які щиро вважають, що «треба йти до кінця», трохи чи не до знищення всього живого. Тому «Єдина Росія» посилює свою риторику: їй потрібно конкурувати з людьми, які раніше перебували на периферії політичного спектра – з агресивними православними активістами, з мілітаризованими групами. Це та ніша, в якій донедавна була ЛДПР. Саме тому «Єдина Росія» зараз поводиться ось таким екзотичним чином», – вважає Наталія Шавшукова.

За підсумками з'їзду «Єдиної Росії», що пройшов у червні, до списку кандидатів партії не потрапив один із головних «яструбів» російської політики, заступник голови Ради безпеки, голова партії «Єдина Росія» Дмитро Медведєв.

А п'ятірку списку очолив міністр закордонних справ Сергій Лавров. За ним ідуть мер Москви Сергій Собянін, голова штабу руху «Юнармія» Владислав Головін, дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт Марії Львової-Бєлової, а також і на очільника РФ Володимира Путіна за депортацію українських дітей з окупованої частини України і «воєнкор» Євген Піддубний.

Медведєв неодноразово закликав до застосування ядерної зброї проти «ворогів Росії», ображав українських і західних політиків і висловлював сумнів, що «Україна буде існувати на картах світу». Напередодні виборів він узявся спростовувати чутки про можливу мобілізацію, яка може відбутися в Росії одразу після голосування. Публікації на цю тему він назвав проплаченою «брехливою провокацією» і частиною пропаганди напередодні виборів.

Про те, чи варто очікувати мобілізації одразу після виборів, і як війна Росії проти України відобразилася на стратегії і рейтингах «Єдиної Росії», говорить російський опозиційний політик Андрій Пивоваров.

«Потреба в людях на фронті, безперечно, є. Оголошення мобілізації в тій формі, яку ми бачили у вересні 2022 року, або в ще жорсткішій — це ще один величезний удар по довірі громадян до влади. Вибори закінчаться, але те ставлення, яке влада отримає після цього, напевно, вже буде непереборним. Тому я схиляюся до того, що це буде не мобілізація, а підвищення виплат військовослужбовцям і поліпшення умов їхньої служби. Ми розуміємо, що за весь час війни зарплати в армії жодного разу не індексувалися. Тому я б ставив на те, що нових людей будуть туди заманювати підвищенням зарплат.

Можливо, у рамках «повзучої» мобілізації потік контрактів буде збільшено. Влада буде працювати більш жорстко, але не думаю, що на всіх вулицях відкриють призовні пункти і почнуть хапати людей. Це був би дуже великий удар по суспільству. Безперечно, вони зможуть отримати зайві сотні тисяч людей, але для системи це буде травматично і відверне від неї навіть тих, хто ставиться до неї лояльно . Партія «Єдина Росія» протягом 25 років продавала людям стабільність і на цьому вигравала вибори. Це підкупляло. Люди розуміли, що в країні може не бути чесних виборів, немає нормальних судів, але була якась впевненість у майбутньому.