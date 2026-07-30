«Це попередження». Що означає звернення до Офісу генпрокуратури про переслідування Лукашенка

Український політолог Володимир Фесенко вважає, що передача до Офісу генерального прокурора України звернення Білоруського демократичного форуму щодо можливого кримінального переслідування Олександра Лукашенка за співучасть у російській агресії ще не означає автоматичного порушення кримінального провадження.

«Мова ж не про початок уже там кримінальної справи, судового процесу. Поки що йдеться про звернення до прокуратури, де це питання можуть розглянути. А це може розтягнутися в часі. І тут важливий момент – це попередження Лукашенку, щоб він не втягувався у війну проти України », – сказав Радіо Свобода Володимир Фесенко.

Водночас, він нагадав, що раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що в разі провокації Україні є чим відповісти.

На думку Фесенка, передача звернення до прокуратури саме зараз може свідчити про жорсткішу позицію Києва щодо Лукашенка. Серед можливих причин він називає зміну підходів після звільнення попереднього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, активнішу підтримку Мінськом російської війни та спроби США залучити Україну до діалогу з білоруською владою.

«Була інформація, що нас хотіли залучити до цієї співпраці з Лукашенком. І тут Україна може демонструвати свою принциповість – подавати сигнали американським партнерам, що в нас є, скажімо так, власні претензії, принципові, зокрема правові , претензії до Олександра Лукашенка», – пояснив політолог у коментарі Білоруській редакції Радіо Свобода.

«Але з юридичного погляду, це нагадування Лукашенку, що ставлення до нього може принципово змінитися і саме кримінальна справа проти нього може стати ознакою кардинальної зміни ставлення до нинішнього диктатора в Білорусі», – зазначив він.

Водночас Володимир Фесенко вважає, що перспектива кримінальної справи поки що залишається невизначеною.

«Ми можемо говорити лише про заочне правосуддя, як це було щодо нашого колишнього президента Віктора Януковича. Ми не можемо зараз точно сказати, коли саме це відбудеться, але я вважаю, що, найімовірніше, це неминуче. Рано чи пізно відбудеться певний судовий процес і над Путіним, і над Лукашенком. Над Лукашенком – за його сприяння нападу на Україну, підтримку війни Росії проти України . Це питання часу», – переконаний український політолог.

Що передувало

28 липня стало відомо, що Офіс президента України, як повідомило агентство Reuters, звернувся до Офісу генеральної прокуратури з проханням розглянути можливість порушення справи проти Олександра Лукашенка.

Того самого дня Білоруський демократичний форум, який очолює Валерій Цепкало, опублікував у своєму Telegram-каналі фотографію відповідного звернення, підписаного заступником керівника Офісу президента України Олегом Татаровим. Однак у цьому документі ім’я Лукашенка не згадувалося.

В організації пояснили, що ім’я Лукашенка і прохання надати правову оцінку його діям на підтримку російської агресії містилися в тексті їхнього звернення до української влади.

Поки що цю інформацію не коментували ні в Офісі президента України, ні в Офісі генерального прокурора. Лукашенко також поки не відреагував на це повідомлення .

Радіо Свобода звернулося за коментарями до державних і правоохоронних органів України та очікує відповіді.

Як намагалися раніше порушити справу проти Лукашенка

Це не перша спроба домогтися кримінального переслідування Лукашенка в Україні.

У лютому 2025 року українська громадська організація «ДрукАрмія» намагалася через суд домогтися порушення кримінальної справи проти Олександра Лукашенка і притягнення його до відповідальності як співучасника за підтримку агресії Росії разом із Володимиром Путіним, владою Ірану та Північної Кореї.

Ініціатор визначив у своєму позові розмір загальної компенсації Україні – 1,9 децильярда гривень, число з 37 знаків. Однак тоді суд залишив цей позов без розгляду .

Олександр Лукашенко фактично підтримує агресію Росії проти України з початку повномасштабного військового вторгнення у лютому 2022 року, хоча заявляє, що не відправлятиме білоруських військових на війну. Білоруські підприємства оборонної та інших галузей промисловості виконують замовлення для російської армії.