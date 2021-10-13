Українська Бессарабія за крок від регіонального відродження

(Рубрика «Точка зору»)

Ендрю Д'Аньєрі

Коли цієї осені президент України Володимир Зеленський відвідає українську Бесарабію для обговорення економічного потенціалу регіону, там його зустріне новенька вітряна електростанція, найбільший інвестиційний проєкт регіону за останній час. Прямуючи трасою M05 в Одеській області поблизу Білгорода-Дністровського можна побачити десяток вітряків, які біліють на тлі блакитного неба та пласкуватих горбів. Не вистачає лише таблички «Ми запрацювали».

У малонаселеній Бессарабії основу економіки складають малі агропідприємства, тож політики з Києва та інвестори з-за кордону довгий час не звертали уваги на регіон. Зараз відбувається зміна парадигми: стратегічне значення та бізнес-потенціал регіону розглядають дуже пильно.

Бессарабія розташована у далекому кутку України, на південному заході країни, між Дністром на півночі та Дунаєм на півдні. Історія регіону довга, вона тягнеться аж до античності. Більшу частину ранньомодерної доби українською Бессарабією володіли почергово то Молдавське князівство, то Османська чи Російська імперії. Згодом її поглинула Румунія на короткий проміжок часу, а потім вона увійшла до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки після Другої світової війни. Від проголошення незалежності в 1991 році вона є частиною Одеської області.

Відкрита нещодавно Білгород-Дністровська вітроелектростанція – це лише перший етап проєкту з інвестування 150 мільйонів доларів США

Хоч її барвиста – а іноді й кривава – історія створила багатоетнічну мозаїку сучасній Бессарабії, втім, це також означає, що регіон рідко коли міг розвиватися економічно. Бессарабія була лише екзотичною заставою на кордонах імперій. Це була територія, яку необхідно контролювати, а не розвивати. Так пройшли і перші десятиліття незалежності. Навіть у 2018 році мешканці відчували, що вони байдужі Києву. Одні з найбідніших районів України розташовані тут.

Ймовірно, ситуація в Бессарабії нарешті зміниться. Останнім часом тут виник коктейль зі сміливих міжнародних інвесторів, рішучих місцевих ініціатив та румунських і молдовських проєктів регіонального розвитку, який вдихнув життя в економіку регіону.

Відкрита нещодавно Білгород-Дністровська вітроелектростанція – це лише перший етап проєкту з інвестування 150 мільйонів доларів США у вітроенергетику регіону. Фінансований Заходом проєкт зможе забезпечити понад 100 тисяч господарств струмом за умови використання на максимальну потужність. Цей проєкт є ще більш значущим, враховуючи ті складності, з якими «зелені» інвестори стикаються в інших регіонах України. Між український урядом та західними енергетичними компаніями триває затяжний конфлікт щодо несплачених «зелених тарифів», і кінця краю йому не видно. Утім, в Бессарабії вітроенергетичні проєкти просуваються успішно.

Мандрівники і раніше прямували на південь до дунайського містечка Вилкове, яке називають «Українською Венецією»

Щедрі врожаї останніх років стимулювали економіку регіону попри негативні насліди пандемії Covid-19. Очікують, що відкриття ринку землі додатково підживить агросферу. Вартість сільськогосподарської землі зросте, а фермери Бессарабії зможуть отримувати позики, закладаючи своє майно.

У регіоні розвивається також туризм. Мандрівники і раніше прямували на південь до маленького дунайського містечка Вилкове, яке називають «Українською Венецією» через складну систему каналів.

Але на сьогодні в регіоні побільшало туристичних атракцій і навіть цілком нових маршрутів.

Туристи можуть побувати в Кілії, що претендує на титул найбільш древнього міста в Україні

Зароджується також винна справа, значною мірою завдяки традиціям виноробства Болградського району та виноробні Петрова в селі Струмок. Це перше в Україні підприємство, яке виробляє повністю органічне вино. Туристи можуть побувати з археологічною екскурсією в Кілії, що претендує на титул найбільш древнього міста в Україні. Скіфське поселення постало тут ще у другому столітті нашої ери.

Більш традиційним пунктом призначення є музей Олександра Суворова в Ізмаїлі, який розповість про російсько-турецькі війни 18-го століття надзвичайно детально. Колекція цього музею, розташованого у місті з 70-тисячним населенням, містить вражаючу кількість артефактів.

Регіональні інфраструктурні проєкти з сусідньою Румунією, Європейським союзом допомагають усунути бар’єри на шляху між Україною та її європейськими партнерами.

Новий пором, що дозволяє перетнути Дунай та потрапити до Румунії, користується популярністю. Завдяки цьому розпочалося планування додаткових пунктів перетинів кордону. Стартували дискусії щодо реконструювання річкових портів регіону.

Брюссель інвестував також у матеріальний та людський капітал Бессарабії. ЄС вкладав гроші у навчальні заклади та фінансував орієнтовані на компетенції тренінги. Важливим є те, що Стратегія ЄС щодо Дунайського регіону (EUSDR) пропонує регіону дорожню карту розвитку. EUSDR – це всестороння ініціатива 9 країн-членів ЄС та 5 держав, що не входять до Єворосоюзу. 14 листопада Україна почне головувати в EUSDR, тож кращого часу для візиту Зеленського до Бессарабії годі шукати.

Населення Бессарабії, попри стереотипи, цілком поділяє всеукраїнські політичні смаки

Київ також доклався до економічному відродженню Бессарабії. Автошлях Одеса-Рені був відремонтований у 2019 році, що зменшило час у дорозі з шести годин до чотирьох. Ініціатива президента Зеленського «Велике будівництво» сприяла зменшенню транспортних витрат, адже відремонтовано дороги в містечках і селах. Нещодавня поїздка Зеленського на острів Зміїний, розташований поблизу Бессарабського узбережжя, демонструє, що він розуміє безпекову важливість регіону в конфлікті з Росією.

Експерти стверджують, що цьому, нібито, переважно проросійському регіоні варто приділяти увагу для запобігання російському втручанні. І все ж, помилково розглядати Бессарабію лише під цим кутом. Звичайно, Києву слід не втрачати пильність, особливо на сході країни та в чорноморському регіоні. Але такий підхід лише продовжує принципи російського та османського імперського правління, за якого контроль над територією важливіший за її розвиток.

Бессарабія, яку часто не помічають, може стати важливим економічним активом України

Насправді, населення Бессарабії, попри стереотипи, цілком поділяє всеукраїнські політичні смаки. Як і більша частина країни, регіон переважною мірою проголосував за партію «Слуга народу» та її представників на президентських і парламентських виборах 2019 року. Утім, партія «Європейська солідарність» має більшу частку місць у найважливіших міських радах Бессарабії, ніж в українському парламенті.

Українській владі та міжнародним партнерам країни варто інвестувати в економічний розвиток Бессарабії. Не варто розглядати це виключно як оборонний крок, адже регіон має великий економічний потенціал. Відродження Бессарабії вже розпочалося, необхідно далі консолідовувати цей процес. Цей регіон має більший доступ до інвестицій в інфраструктуру, малий бізнес та людський капітал. Отже, Бессарабія, яку часто не помічають, може стати важливим економічним активом України.

Ендрю Д'Аньері – програмний асистент Євразійського центру Атлантичної ради

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода