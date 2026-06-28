«Українська Венеція» у час великої війни продовжує приймати туристів, хоча життя тут змінилося

В Україні через російські бомбардування один із популярних курортів – фактично відрізаний від країни: одна дорога до міста зруйнована внаслідок обстрілів, а інша пролягає через територію Молдови. До міста Вилкове, що на Одещині, до війни приїжджали тисячі туристів, його вважали «українською Венецією».

Телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії) побувала в українському місті на воді й дослідила тамтешнє сьогодення.

Місто Вилкове, розташоване в дельті Дунаю, називають «українською Венецією»: замість класичних вулиць тут канали вздовж усього міста. Раніше це була туристична мекка України: сюди приїздили з усієї країни. Зараз усе змінилося.

Канали тут називають «єриками» Штучні протоки та канали пронизують стару частину міста і відіграють роль повноцінних міських вулиць. Система почала формуватися в другій половині XVIII століття, коли ці землі освоювали старообрядці та козаки, які були змушені будувати штучні водотоки для осушення островів і створення транспортних шляхів. По всьому місту – безліч човнів, інакше до будинків не дістатися: доріг немає, місто розділене дельтою Дунаю на безліч частин. Замість гаража – причал біля хати. Замість тротуарів – містки.

Човен місцевого жителя Івана Максимовича з початком повномасштабної війни почав рідше виходити на воду з екскурсіями. І зараз кілька виїздів у вихідні – це вже удача.

«Раніше були кияни, – каже Іван Максимович. – Зараз кияни рідко з'являються. Переважно – Білгород-Дністровський район, Ізмаїльський район. Звідси, недалечко».

Вилкове – це крайній південь України. Сюди й раніше було нелегко дістатися, але тоді сюди вели дві дороги. Одна з них у воєнний час перекрита – внаслідок численних обстрілів був пошкоджений міст. Друга і, власне, єдина дорога зараз пролягає через територію Молдови. Тобто спочатку потрібно пройти прикордонний контроль в Одеській області, проїхати територією Молдови кілометрів 10–15 і знову заїхати в Одеську область. Вилкове – це прикордоння, і проїзд до населеного пункту є специфічним, кажуть місцеві жителі.

Складна логістика ще більше відлякує туристів, і Вилкове вимирає. Попри те, що війна місто практично не зачепила, люди виїжджають на «суходіл» – так тут називають решту України, і лише час від часу приїжджають до рідних країв.

«Тепер уже живемо в Одесі. Приїхали до родички в гості. Звісно, усе занедбано тут. Проїхати човном уже не можна», – розповідає один із місцевих жителів.

Уздовж вулиць можна побачити човни, які припали пилом, які давно ніхто не заводив, та замулені канали.

«Людей уже мало, хто копає. Раніше з єриків ґрунт діставали і мостили. Під час війни позабирали [людей], і літні люди залишилися, за 60, у кого бронь є. Час важкий», – каже один із жителів Вилкового.

«У світі дуже багато венецій, 100 венецій. Але Україна теж має Венецію», – керівник місцевого туристичного агентства Михайло Жмут каже, що населення Вилкового скоротилося вчетверо .

До війни до невеликого містечка приїздило понад 20 тисяч туристів на рік. Почати відновлювати туристичний потік удалося лише минулого року.

«Ми досягли десь 20 відсотків довоєнного стану. Більше проблем буде в цих приморських частинах, вони заміновані. Щойно їх відкриють, то рік-два – і все це відновиться. На щастя, війна не зачепила ці території», – розповідає Михайло.

Екскурсія Івана Максимовича триває годину. За цей час він розповідає, як процвітало Вилкове, і додає, що за останні роки змінилося не лише його рідне місто: «Раніше люди були розкутішими. Може, зараз вони й хочуть це зробити, але намагаються приховати це все. А раніше люди вільними були. Бояться зайве слово сказати. В душі, може, й є щось, але намагаються не говорити. Усі чекають на кращі часи ».

Сьогодні над Вилковим небо затягнуте хмарами, іде невеликий дощ. І місцеві дуже сподіваються, що найближчим часом хмари над Вилковим і в прямому, і в переносному сенсі розсіються, і у Вилкове повернеться звичне «сонячне» туристичне життя.