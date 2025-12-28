Українці роблять татуювання на згадку про загиблих близьких та втрачений через окупацію дім

В Україні зростає попит на татуювання з символами та артефактами, пов’язаними з війною та Україною: імена загиблих, шеврони підрозділів, позивні, дати загибелі, координати окупованих міст – дедалі частіше українці фіксують свій біль і втрату прямо на шкірі, дослідила телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время», створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.
Наталії Ліпей 66 років. Її син Віктор загинув у 2022 році. У Києві на майдані Незалежності, біля меморіалу загиблим, вона показує своє перше і єдине татуювання:
«Це бригада мого сина – 79-та десантно-штурмова, це їхній шеврон. А це – [його] позивний «Аміго».
Мені здавалося, коли я це зроблю, моя дитина буде завжди поруч. Я зможу його до себе пригорнутиНаталія Ліпей
«Мені здавалося, що коли я це зроблю, то моя дитина буде завжди поруч. Не буде там, де він зараз, а буде біля мене. Я зможу його до себе пригорнути», – Наталія притискає до себе руку з тату і плаче. На іншій руці вона щодня пише нову цифру – скільки днів минуло з моменту загибелі сина.
Валерія Сташенко працює тату-майстринею і каже, що попит на татуювання, які означають щось дуже особисте і водночас спільне для всіх українців, зріс від початку війни:
«Це щось пов’язане з українською символікою, з демонстрацією того, що я – українець, це моє», – каже Валерія. У неї самої на передпліччі вибито «Українка».
«Це наш центральний Будинок культури! Це місце мого дитинства, юності», – Елона Лелеко показує роздруковані та оформлені в рамки фотографії рідних місць. На її тілі – координати рідного селища Чаплинка в Херсонській області, яке окупувала російська армія. І підпис: «Я завжди поруч».
Часточка мами, часточка дому – тутЕлона Лелеко
«Я не знаю, коли я туди потраплю і чи потраплю взагалі. Чи залишиться там ще щось. Але я знаю, що часточка мого дому – тут. Часточка мами, часточка дому – тут», – показує татуювання Елона. «Напевно, це мій найбільший страх – що я не впізнаю... Що не буде куди їхати», – додає вона.
Татуювання Таїси Кривов’яз – у пам’ять про загиблого на війні партнера: під серцем – «Під крилами янгола», на зап’ясті – «Я сильна». «Я кажу: «Я не зможу без тебе». А він каже: «Спочатку тобі буде важко, але ти зможеш, я знаю, ти у мене дуже сильна», – ледь стримуючи сльози, вона розповідає про їхнє прощання перед тим, як коханий чоловік поїхав на війну.
Це справді було як терапіяТаїса Кривов’яз
Після його загибелі Таїса зверталася по допомогу до професіоналів: «Працювала з психологом. І, чесно кажучи, не отримувала такого полегшення бодай на один відсоток, порівняно з тим, яке полегшення відчувала, коли набивала тату. Це справді було як терапія», – каже вона.
Роблячи татуювання в пам’ять про людину чи місце, українці допомагають собі прожити травму втрати, каже психотерапевтка Вікторія Любаревич-Торхова:
Це сучасний ритуал жалобиВікторія Любаревич-Торхова
«На мій погляд, це такий сучасний ритуал жалоби. Якщо говорити психологічною мовою, після втрати наша психіка намагається виконати два завдання: перше – це зберегти зв’язок із тим місцем чи людиною, яких більше немає, і водночас навчитися жити з цим далі. Друге, що важливо – це ритуал. Дуже часто люди не можуть попрощатися з утраченим».
Таким чином біль набуває символічності, каже Вікторія, а загибла близька людина чи окуповане місто залишається з тобою назавжди.