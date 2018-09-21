Паспорти розбрату. Новий етап конфлікту між Україною і Угорщиною

Новий етап у конфлікті між Україною та Угорщиною. Днями у мережі з’явилося відео, як на Закарпатті у місті Берегове українці складають присягу і отримують угорське громадянство, водночас працівники консульства радять не повідомляти про це українську владу. Про роздавання угорських паспортів на Закарпатті говорять вже не перший рік. Нині Україна вирішила відреагувати, маючи й так дуже складні відносини з Угорщиною. Міністр закордонних справ Павло Клімкін пригрозив Будапешту видворенням консула. У відповідь угорський колега Клімкіна Петер Сійярто погрожує уповільнити процес євроінтеграції України. У програмі «Ваша Свобода» ситуацію обговорювали дипломат Олександр Моцик, почесний голова Демократичної спілки угорців України Михайло Товт, член Світового конгресу Українців від Угорщини Ярослава Хортяні та заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.