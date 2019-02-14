Російський газ. Чи з Україною Європа?

Європейський Союз визначився, що робити з газогоном «Північний потік-2». Росіянам дадуть його добудувати і запустити в дію. Цю звістку подекуди тлумачать як поразку України, газотранспортна система якої нібито може втратити своє значення. Але таке тлумачення не враховує того, що роботу «Північного потоку-2» контролюватиме не Берлін, а Брюссель. Що це змінює і яке це має значення для України? Про це будемо говорити з гостями «Вашої Свободи»

Учасники програми «Ваша Свобода»: Михайло Гончар, експерт з енергетики, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ». Ведучий: Віталій Портников.