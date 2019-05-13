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13 Травень 2019, Київ 16:42
Події

США, Трамп і Україна: де вороги, а де друзі?

Резонанс скасування особистим адвокатом президента США Трампа, Рудольфом Джуліані візиту в Україну для зустрічі з новообраним президентом Зеленським стає все гучнішим. Джуліані пояснив скасування візиту тим, що він би опинився у «середовищі людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках і ворогами Сполучених Штатів, і в одному випадку вже засудженої особи, яка була залучена до допомоги демократам у розслідуванні 2016 року». Де вороги, а де друзі США і президента Трампа в Україні?

Учасники програми «Ваша Свобода»: Микола Бєлєсков, експерт-американіст, заступник директора Інституту світової політики; Михайло Пашков, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова; Мар'яна Буджерин, політолог Гарвардського університету. Ведучий: Олександр Лащенко.

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