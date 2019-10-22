Партія Святослава Вакарчука «Голос» вимагає ухвалення альтернативного законопроєкту про зняття депутатської недоторканності. Монобільшість від «Слуги народу» хоче запровадити «контрольовану» недоторканність депутатів, стверджують у «Голосі». «За запропонованим «слугами» законопроектом, якщо депутата зловлять на місці вбивства в крові та з ножем — його не зможуть затримати», заявила парламентар від партії Святослава Вакарчука, Олександра Устінова. Натомість, парламентарі від пропрезидентської партії категорично відкидають такі твердження.

Учасники програми «Ваша Свобода»: народні депутати України Олександра Устінова (партія «Голос») та Віталій Безгін (партія «Слуги народу»). Ведучий: Олександр Лащенко.