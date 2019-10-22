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22 Жовтень 2019, Київ 17:05
Події

Як посадити депутата: «Голос» проти «Слуги народу»

Партія Святослава Вакарчука «Голос» вимагає ухвалення альтернативного законопроєкту про зняття депутатської недоторканності. Монобільшість від «Слуги народу» хоче запровадити «контрольовану» недоторканність депутатів, стверджують у «Голосі». «За запропонованим «слугами» законопроектом, якщо депутата зловлять на місці вбивства в крові та з ножем — його не зможуть затримати», заявила парламентар від партії Святослава Вакарчука, Олександра Устінова. Натомість, парламентарі від пропрезидентської партії категорично відкидають такі твердження.

Учасники програми «Ваша Свобода»: народні депутати України Олександра Устінова (партія «Голос») та Віталій Безгін (партія «Слуги народу»). Ведучий: Олександр Лащенко.

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    Олександр Лащенко

    На Радіо Свобода – з березня 2005 року. До того працював три роки на Громадському радіо. Народився 1969 року в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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