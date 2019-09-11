LIVE | Зеленський примусив Раду працювати

Закон про імпічмент президенту, закон про скасування депутатської недоторканності, перший крок до зменшення кількості народних депутатів. Це лише кілька рішень нової Ради, які вона встигла ухвалити за менш, ніж два тижні своєї роботи. У парламенті президент має свою міцну більшість, дії якої викликають критику опозиції. Отже, Зеленський примусив Раду працювати. Що це дасть зрештою президенту, а головне – Україні? Обговоримо з народними депутатами Миколою Величковичем («Європейська Солідарність») та Василем Моканом («Слуга народу»), а також журналістом, блогером Дмитром Литвином. Ведучий: Олександр Лащенко.