Гройсман, поліція і флот проти контрабанди. Хто переможе?

Прем'єр Володимир Гройсман відзвітував сьогодні про успішну, за його словами, боротьбу з контрабандою і пригрозив залучити до боротьби з нею військово-морські сили України. «Недовго чекати той день, коли я звернуся до ЗСУ провести десь там поблизу навчання», – пообіцяв прем'єр. Так він хоче вплинути на торговців, які стоять у нейтральних водах, сподіваючись перечекати і розмитнитися за звичними схемами. Також Кабмін вніс на розгляд Верховної Ради законопроект, який передбачає роки тюремного ув'язнення за контрабанду. За даними експертів, наведеними главою МВС Арсеном Аваковим, втрати від контрабанди становлять 105 мільярдів гривень на рік – десяту частину всього бюджету України. Гройсман, поліція, ВМС України проти контрабанда. Хто переможе? Про це у програмі «Ваша Свобода» – народні депутати України Андрій Антонищак і Тетяна Острікова, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Ведучий: Олександр Лащенко.