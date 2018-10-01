LIVE | Американська відсіч Путіну: ефект для України

Військово-морський флот США здатен блокувати Росію у разі необхідності, щоб вона не монополізувала енергопостачання Близького Сходу, як це вже є у Європі. Таку заяву міністра внутрішніх справ США Райана Зінке наводить видання «Washingtonexaminer». На відміну від МВС інших країн, у США це відомство опікується питаннями землекористування. Райан Зінке раніше понад 20 років прослужив у спецпідрозділі ВМС США. Така заява знову привернула увагу до протистояння США та Росії. Учасники програми «Ваша Свобода»: Борис Тизенгаузен, експерт-міжнародник. Ведучий: Олександр Лащенко.