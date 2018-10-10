Томос для УПЦ: скільки ще чекати?

У Стамбулі триває Синод Вселенського патріархату. Українська влада, а також представники православних церков, зокрема частина єпископів Московського патріархату, звернулися до патріарха Варфоломія про надання автокефалії ще у квітні 2018 року. Це викликало різку реакцію Російської православної церкви, російського керівництва і багатьох священнослужителів УПЦ (МП). Синод Вселенського патріархату зібрався на три дні. Вчора Томос (тобто, документ про автокефалію) ще не затвердили. А чи буде рішення сьогодні?

Учасники програми «Ваша Свобода»: Ростислав Хотин, кореспондент Радіо Свобода; Євстратій Зоря, речник УПЦ Київського патріархату; Климент (Вечеря), голова синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП); Костянтин Еггерт, політичний коментатор телеканалу «Дождь». Ведучий: Олександр Лащенко.