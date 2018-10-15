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15 Жовтень 2018, Київ 16:58
Події

Томос для УПЦ: чи програв Путін?

Реакція на ситуацію в Україні. Так патріарх Кирило (Гундяєв) пояснив проведення сьогодні у Мінську синоду РПЦ. А Володимир Путін скликав нараду за участю силовиків Росії після рішення Вселенського патріархату продовжити надання автокефалії Українській православній церкві.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Олег Саакян, політолог; Кирило Говорун, екс-глава відділу зовнішніх зв'язків УПЦ (МП); Ростислав Павленко, директор Національного інституту стратегічних досліджень; Андрій Зубов, російський історик, релігієзнавець. Ведучий: Олександр Лащенко.

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