Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
16 Листопад 2018, Київ 17:00
Події

Стратегічне партнерство зі США: який інтерес України

Делегація України на чолі з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним перебуває у США. Клімкін вже зустрівся зі спецпредставником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером та сенаторами Робертом Коркером і Бобом Менендесом. Говорили про ситуацію у Криму і на Донбасі. 16 листопада у Вашингтоні відбудеться засідання комісії стратегічного партнерства України та США в оновленому форматі. Вперше така комісія збиралася у 2009 році. Тепер Україна сподівається дати їй нове життя. Павло Клімкін також проведе переговори з державним секретарем США Майклом Помпео.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Андрій Бузаров, експерт-міжнародник; Олександр Моцик, посол України у США у 2010-2015 рр.; Олег Жданов, військовий експерт. Ведучий: Віталій Портников.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG