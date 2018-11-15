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16 Листопад 2018, Київ 01:09
Новини | Політика

Клімкін у Вашингтоні зустрівся з Волкером

Клімкін знаходиться з робочим візитом у США

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у рамках візиту до США зустрівся зі спеціальним представником Державного департаменту США у справах України Куртом Волкером. Про це повідомила речник МЗС Катерина Зеленко.

«Робочий візит міністра Павла Клімкін в США почали зустріччю зі спеціальним представником Куртом Волкером. Узгодили кроки на міжнародних майданчиках для протидії російським спробам узаконити окупацію. Політичний тиск має бути посилено», – зазначила Зеленко.

У свою чергу Клімкін написав у Twitter, що «звірив годинник» з Волкером.

«Звірили годинник з хорошим другом Куртом Волкером, спеціальним представником у справах України. Час – вашингтонський, порядок денний – український», – розповів міністр.

За словами спецпредставника США, на зустрічі з Клімкіним обговорювали підготовку до засідання Комісії стратегічного партнерства Україна – США.

​Візит Клімкіна до США триватиме до 16 листопада. У Вашингтоні Клімкін збирається зустрітися з держсекретарем США Майклом Помпео, американськими законодавцями і експертами.

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