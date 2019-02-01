LIVE | Путін захищатиме вірян в Україні?

Ніяк не дають спокою Росії зміни, які відбуваються в релігійному житті України. «Спекуляції, політиканство, паразитування на питаннях релігії» – саме так напередодні у своєму виступі президент Росії Володимир Путін говорив про релігійні процеси в Україні. Очевидно він мав на увазі створення автокефальної православної церкви України. При цьому Путін впевнений, що Росія має право реагувати і захищати права людей на свободу віросповідання в іншій державі. Тим часом перехід парафій УПЦ (МП) до ПЦУ триває, таких переходів нараховується понад 100. Сама ж Православна церква в Україні днями офіційно зареєстрована Мінюстом України. Про церковні зміни в Україні та болісну реакцію Росію, Віталій Портников говорить з експертами у програмі «Ваша Свобода».

Учасники програми: Сергій Здіорук, провідний науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень; Олексій Смірнов, релігієзнавець, Роман Цимбалюк, кореспондент УНІАН у Москві.