Чому суд зняв арешт з майна екс-міністра МВС Захарченка?

Печерський суд Києва скасував арешт майна нідерландської компанії «Фонд Адміністративне бюро LVV», яка пов'язана з утікачем – екс-міністром МВС Віталієм Захарченком. Йдеться про 20 земельних ділянок, загальною площею майже 7 гектарів, три житлових будинки, а також квартиру у Києві та два машиномісця. Все це майно було арештоване у 2014 році у рамках справи про незаконне збагачення і відмивання грошей Віталієм Захарченко.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Тетяна Шевчук, юрист Центру протидії корупції; Юрій Борщевський, адвокат; Ігор Луценко, народний депутат України; Сергій Горбатюк, начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури. Ведучий: Віталій Портников.