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19 Березень 2019, Київ 15:55
Події

LIVE | Який президент України потрібен Росії

У Кремлі зацікавлені у президентові України, який проводитиме політику миру, а не війни, сказав сьогодні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. Днем раніше Володимир Путін заявив, що Росія і Україна не сварилися, а «непорозуміння є лише з нинішнім керівництвом України, з яким кашу не звариш». На що відреагував президент України Петро Порошенко – він не збирається ні варити, ні їсти кашу з російським керівництвом, а виступає за посилення санкцій проти Москви. Який президент України потрібен Росії і що вона робить для просування свого кандидата?

Учасники програми «Ваша Свобода»: Ганна Гопко, народний депутат України, голова комітету у закордонних справах; Ілля Пономарьов, екс-депутат Держдуми Росії. Ведучий: Віталій Портников.

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