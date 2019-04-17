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Донбас.Реалії | Росія готується роздати в Донецьку паспорти
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17 Квітень 2019, Київ 17:04
Події
Чи з’явиться в Україні свій Мойсей?
17 Квітень 2019, 15:25
Радіо Свобода
Чи з’явиться в Україні свій Мойсей?
Друк
Інтерв’ю з головним рабином України та Києва Моше Ревуеном Асманом.
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Головний рабин України пояснив, як іудеям проголосувати на другий день Песах
Головний рабин України просить продовжити голосування 21 квітня через Песах
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