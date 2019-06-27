LIVE | Україна відступає на Донбасі? Аналізують Портников, Кравченко, Романенко, Фесенко

Українські військові вчора відійшли з однієї з позицій неподалік селищя Станиця Луганська. Це перший етап відводу сторін біля Станиці Луганської. Днями на Донбас очікується приїзд представника української тристоронньої контактної групи Леоніда Кучми, щоб продовжити цей процес згідно з Мінськими домовленостями. Розвести сили в Станиці Луганській намагаються з 2016 року. Чи можна це назвати поступками з боку України, якими будуть подальші кроки сторін, чи вдасться президенту Володимиру Зеленському досягти миру на Донбасі? Учасники програми «Ваша Свобода»: Валерій Кравченко, директор громадської організації «Центр міжнародної безпеки», старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень; Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України; Володимир Фесенко, політолог. Ведучий: Віталій Портников.