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16 Липень 2019, Київ 15:45
Події

LIVE | Декомунізація: хто хоче скасування?

Сьогодні суд продовжує у закритому режимі розгляд справи за поданням майже півсотні нардепів щодо відповідності Конституції закону «Про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів в Україні…». Кілька десятків людей мітингували під будівлею Конституційного суду у Києві проти імовірного скасування закону про декомунізацію.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Ярина Ясиневич, волонтер, кандидат у депутати від партії «Голос»; Олексій Якубін, політичний експерт; Володимир Кампо, колишній суддя КСУ (телефоном). Ведучий: Олександр Лащенко.

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