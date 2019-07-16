LIVE | Декомунізація: хто хоче скасування?

Сьогодні суд продовжує у закритому режимі розгляд справи за поданням майже півсотні нардепів щодо відповідності Конституції закону «Про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів в Україні…». Кілька десятків людей мітингували під будівлею Конституційного суду у Києві проти імовірного скасування закону про декомунізацію.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Ярина Ясиневич, волонтер, кандидат у депутати від партії «Голос»; Олексій Якубін, політичний експерт; Володимир Кампо, колишній суддя КСУ (телефоном). Ведучий: Олександр Лащенко.