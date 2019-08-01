LIVE | Якою буде інформаційна політика Зеленського? | Ваша Свобода

Команда президента Володимира Зеленського нині працює над формуванням гуманітарної стратегії, конкретної програми дій у цій сфері, для цього створено спеціальну робочу групу, яка в свою чергу спілкується з професіоналами окремих галузей. Мова про музеї, заповідники, театри, музику, кіно, релігію, літературу, спорт, туризм і, звичайно, засоби масової інформації як традиційні, так і новітні. Говоримо з гостями програми про те, що можуть запропонувати команді президента професіонали у ЗМІ? Це – генеральний директор агенції «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко та шеф-редактор видання «TheБабель» Катерина Коберник.