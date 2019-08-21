LIVE | Зеленський обіцяв «євробляхерам» здешевити розмитнення

Сьогодні останній день, коли в Україні не штрафують водіїв нерозмитнених авто на єврономерах, так званих «євробляхах». Відзавтра почнуть діяти нові штрафи за перевищення терміну перебування таких автівок на території України. Водночас раніше президент Зеленський ініціював законопроект: відтермінувати дату початку застосування цих штрафів. Чи готові «євробляхери» розмитнюватися? Обговорюємо з гостями програми «Ваша Свобода». Це – співзасновник ГО «ЄвроАвтоСила» Олександр Чернявський; і голова громадської ради МВС Володимир Мартиненко.