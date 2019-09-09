Як Зеленський домовиться з Путіним

У президента України Володимира Зеленського дотрималися домовленостей з президентом Росії Путіним саме заради повернення додому українських полонених. Ніяких інших зобов'язань перед Путіним не було. У цьому запевнив в інтерв'ю «Українській правді» помічник президента Зеленського Андрій Єрмак, який очолював українську частину групи з обміну. Як Зеленський надалі домовлятиметься з Путіним – і про наступні обміни, і про мир на Донбасі?

Учасники програми «Ваша Свобода»: Олексій Мацука, журналіст, блогер; Семен Кабакаєв, координатор проєкту «Стоп терор»; Борис Райтшустер, німецький журналіст, письменник. Ведучий: Олександр Лащенко.