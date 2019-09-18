LIVE | Рада при Зеленському втратила «зраду»

Новій Верховній Раді, обраній при президентові Володимирі Зеленському, довіряють 57% українців. Такими є результати соцопитування, проведеного Центром Разумкова з 6 по 11 вересня цього року. А попередньому скликанню українського парламенту довіряли вдесятеро менше респондентів – лише близько 5%. Говоримо про це з учасниками програми «Ваша Свобода». Це – політолог Петро Олещук, заступник голови депутатської фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук та заступник директора соціологічної групи «Рейтинг» Любомир Мисів.