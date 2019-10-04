LIVE | Волкер порадив Конгресу не довіряти Луценку

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер під час свідчень у Конгресі по справі про тиск президента Дональда Трампа на Володимира Зеленського заявив, що просив українське керівництво не втручатися у внутрішню політику США. Тим часом з оприлюдненого листування Курта Волкера стало відомо, що американські дипломати, ймовірно, пропонували президентові України Володимиру Зеленському статусний візит до Вашингтона в обмін на обіцянку провести розслідування, пов’язане з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом і його родиною.

Про те як свідчення Волкера впливають на ситуацію у США та відносини з Україною говоримо з учасниками програми «Ваша Свобода». Це – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Олександр Хара, редактор української служби «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе, та депутат Верховної Ради VIII скликання Ганна Гопко.