Зеленський вимагає від Путіна розпустити бойовиків?

Новий крок президента Зеленського спантеличив Кремль. Прийнявши «Формулу Штайнмаєра», що з радістю оцінила Москва, тепер Україна вимагає розпуску «ЛДНР». У Росії заявляють про можливу самодіяльність речниці Кучми. Ніби вона або сам представник України у Мінську діють без санкції Зеленського. У Путіна кажуть Зеленському не вимагати розпуск бойовиків. Це обговорюємо з гостями студії. А ними є: голова правління ГО «Донецький інститут інформації», журналіст, донеччанин Олексій Мацука, експерт-міжнародник Українського інституту майбутнього Ілія Куса, кореспондент агенції УНІАН у Москві Роман Цимбалюк.