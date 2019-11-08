Розведення військ у Петрівському на Донеччині почнеться о 12:00 9 листопада, повідомив сьогодні спеціальний представник голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік. Українська сторона хотіла провести розведення 8 листопада, але угруповання «ДНР» відмовилося це робити, заявивши про обстріл з боку ЗСУ. Учасники програми «Ваша Свобода»: Ірина Верещук, народний депутат України («Слуга народу»), член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки; Мирослав Гай, волонтер, учасник «Руху опору капітуляції». Ведучий: Віталій Портников.