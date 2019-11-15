Чекати прориву у вирішенні питання окупованого Донбасу на переговорах у «нормандському форматі» не варто, вважає міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Він припускає, що лідери України, Німеччини, Франції і Росії, якщо зустрінуться, то лише поговорять і схвалять комюніке, проєкт якого попередньо вже погодили. Тому, якщо ця зустріч не дасть результату, Київ буде думати, що робити далі. Є різні варіанти, аж до виходу з Мінських угод, каже Пристайко. Але якою буде ціна такого розвитку подій? Що означатиме вихід України з Мінського процесу для неї самої, для Росії і Європи? Говоримо про це з гостями програми «Ваша Свобода». Ними є: генеральний директор «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко і народний депутат України («Слуга народу») Роксолана Підласа.