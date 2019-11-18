Навіщо Путін повертає Україні кораблі?

Росія передала сьогодні затримані біля Керченської протоки кораблі Україні. Рік тому Росія захопила з екіпажами три кораблі українських ВМС, які прямували з Одеси до Маріуполя. 24 затримані українські військові провели в російському СІЗО 10 місяців. Вони повернулися додому трохи раніше, ніж кораблі завдяки обміну, а не за рішенням Міжнародного трибуналу із морського права, Росія його не виконала.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Микола Полозов, російський адвокат; Павло Жовніренко, голова правління Центру стратегічних досліджень; Катерина Зеленко, речниця МЗС України; Михайло Штекель, кореспондент Радіо Свобода в Одесі. Ведучий: Олександр Лащенко.