Як «Слузі народу» розблокувати справи Майдану?

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав поправку до законопроєкту про Державне бюро розслідувань, яка дозволить слідчим, які розслідували справи Майдану, перейти з Генпрокуратури до ДБР без проходження конкурсу. Тим часом продовжує голодувати адвокатка родин Небесної сотні Євгенія Закревська. Вона заявляє, що продовжуватиме голодування аж поки депутати не ухвалять цієї поправки до закону про ДБР. Закревську підтримали вже багато громадян, серед яких і Олег Сенцов, а десятки активістів на знак солідарності також оголосили голодування. Чому заради розслідування справ Майдану активістам доводиться вдаватися до крайніх заходів? Чи є у ДБР шанси довести ці справи до результативного завершення? Обговорюємо це з учасниками програми. Ними є: колишній начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк і народний депутат України («Слуга народу»), голова парламентського комітету з правоохоронної діяльності Денис Монастирський.